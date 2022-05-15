伍麗娥競選連任PCC理事 籌款會政要背書

趙美心背書伍麗娥發表演講。（記者金維多/攝影）

巴沙迪那學院（Pasadena City College）理事會第5區華裔理事伍麗娥（Linda S Wah），5月14日（週六）在羅斯密市舉行競選連任籌款活動。國會眾議員趙美心 (Judy Chu)和加州 眾議員方樹強（Mike Fong）與會為她背書。

伍麗娥在籌款活動上表示，她最優先考慮的事情就是增加大學入學率，在她前兩任推展的雙重註冊（Dual enrollment），能幫助高中生提前選修大學課程拿學分。該項目也可幫助高中生提前進入巴沙迪那學院，從而加快大學學業的完成。不僅縮短了獲得學位的時間，還減少了兩年的高等教育 學費。她鼓勵學生透過捷徑計劃等項目，經由巴沙迪那學院轉入洛杉磯加大與伯克萊加大等UC校園、和南加大和耶魯大學等名校，以及加州州立大學各分校。

伍麗娥並說，她一直是巴沙迪那學院承諾計劃的堅定倡導者。該計劃為所有首次全日制學生提供兩年的高質量免學費教育，無論年齡、收入或移民身份如何。「學校有一部分學生有經濟困難，學校為這群學生提供了各種援助項目，其中包括網絡教育，還可以讓學生兼顧學業和打工，同時了解到學生在購買書本上需要花很多錢。學校開通了電子圖書館，減少學生購買課本的負擔。」

趙美心表示，伍麗娥為巴沙迪那學院做了很多貢獻，她是很好很負責的工作夥伴，一切把學生放在第一位，她還有豐富的經驗。特別是伍麗娥推展的雙重註冊，趙美心表示非常支持，希望她可以繼續擔任，把這個項目發展下去。

趙美心還表示，學校有一部分學生有經濟困難，在伍麗娥的努力下，學校為這群學生提供了各種援助項目，其中開通了電子教科書，減少學生購書負擔，學校現在擁有1657個可供使用的數字教科書部分，幫學生節省了370多萬元的教科書成本。

方樹強表示，他認識伍麗娥約20多年，伍麗娥有很好的領導能力，在前兩任推展的各個項目他都非常贊同，所以希望她繼續連任，加深推展這些項目。

據悉，伍麗娥幫助建立了加州社區學院婦女核心小組(CCCWC)，該核心小組旨在統一和支持來自加州社區學院的女性。伍麗娥還為婦女的公平就業和公平薪酬問題、反亞太裔問題而奮鬥。她曾在多個洛杉磯加州州立大學 (CSULA) 理事會任職，目前在巴沙迪那學院校長的亞太裔諮詢委員任職。