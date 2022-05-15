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洛縣博覽會回歸 適逢100 年 吃喝玩樂吸引闔家光顧

記者啟鉻／洛杉磯報導
部分攤位無人承租。（記者啟鉻／攝影）
部分攤位無人承租。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣博覽會（LA County Fair）自1922年開始設立，2022年進入100個年頭。雖因疫情停辦兩年，但近日重新舉辦，自5月5日開始至月末，開放時間僅有17天，但因為有吃有喝有玩有樂，還是吸引不少民眾光顧。不過規模小了許多，有一些空攤位。遊客則表示，雖然部分商品價格上揚，但還是可接受，一家人在疫情緩和時，出行逛博覽會，快樂更重要！

視頻來源：記者啟鉻

LA 博覽會5月14日已經進入第二個周末，不少居民與家人一起逛博覽會，品嚐各種美食。多位遊人表示，疫情發生前的每年博覽會，他們都會參與博覽會，有的與家人在一起。那時人潮很擁擠，晚間更為熱鬧。但今年博覽會前來遊玩的人數大約是疫情前的三分之一。但前來的遊人都很快樂，幾乎很少人戴口罩。博覽會上有提供免費新冠病毒（COVID-19）檢測的服務項目。

但今年規模明顯的不如過去舉辦的規模，室內攤位有的出現空缺，並有連續三個攤位都沒有出租。附近承租攤位的業者說，租金不菲，且只有17天，很多業者擔心扣除租金獲利有限不敢承租。主要是考慮疫情尚未徹底結束，經濟仍很艱難恢復，還有通貨膨脹，這些都是諸多負面因素。

一位銷售保險箱的業者表示，不少人來詢問各種保險箱價格和款式，哪種保險箱更適合自己家庭。他說，或許與疫情開始以來財產盜竊犯罪增加有關，雖然有的保險箱價格千餘元，還是有人問津。也有較小款式的，價格也在千餘元，也會有人表示青睞。顧客購買後，他們公司會派人到顧客家幫助安裝固定好，即使竊盜闖入居民家想移走保險箱，也很困難。

相比之下，人們還是青睞美食攤位，有的飲食攤位幾乎滿座，有的啤酒美食攤前還排起長隊。有顧客表示，美食飲品價格較比過去稍稍上揚，但還是可以接受；烤香腸、烤火雞腿、烤玉米、烤牛肉都是博覽會傳統美食，都很受歡迎。

博覽會上最快樂的莫過於流連遊樂區的孩童了，他們在大人陪伴下坐在各種遊樂設施上，不時發出激動叫喊，海盜船、木馬上都有他們的身影，也有不少孩童圍在花園鐵路旁，觀看迷你列車運行。有西裔家長笑著說，若沒有孩童參與，博覽會似乎冷清許多。而傳統項目高空纜車，成為不少年輕男女俯瞰整個博覽會全貌的好去處。

博覽會15日周日除了商品銷售、美食攤位，還有現場音樂會、小豬賽跑、騎行小馬、農場與花園、動物比賽、魔術表演，以及RailGiants Historic Trains展覽等。

博覽會30日截止，每周四至周日上午11時至晚11時開放。欲暸解更多詳細資訊，可上網www.lacountyfair.com博覽會官網。

博覽會傳統美食烤火雞腿。（記者啟鉻／攝影）
博覽會傳統美食烤火雞腿。（記者啟鉻／攝影）
高空纜車年輕人最愛。（記者啟鉻／攝影）
高空纜車年輕人最愛。（記者啟鉻／攝影）
吸引不少人光顧，但規模不如疫情前博覽會舉行的人潮。（記者啟鉻／攝影）
吸引不少人光顧，但規模不如疫情前博覽會舉行的人潮。（記者啟鉻／攝影）
洛縣博覽會保險箱業者說，不少人諮詢。（記者啟鉻／攝影）
洛縣博覽會保險箱業者說，不少人諮詢。（記者啟鉻／攝影）
博覽會美食攤位前座無虛席。（記者啟鉻／攝影）
博覽會美食攤位前座無虛席。（記者啟鉻／攝影）

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