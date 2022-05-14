北美文苑文學獎頒獎典禮盛大舉行 外州作協同祝賀

「北美南加州華人寫作協會」創會35周年暨「北美洲文苑文學獎徵文比賽」揭曉暨頒獎典禮14日下午在世界日報大樓盛大舉行。（記者楊青／攝影）

「北美南加 州華人 寫作協會」創會35周年暨「北美洲文苑文學獎徵文比賽」揭曉暨頒獎典禮，14日下午在世界日報大樓盛大舉行，來自全美和世界多國的數百位作者通過現場和雲端分享獲獎者的喜悅，以及華人移民在北美土地上播種、耕耘、創作和收穫華語文的成果。

此次「北美洲文苑文學獎徵文比賽」由南加州 華人寫作協會和世界日報聯合舉辦、北美華人作家協會協辦。北美南加州華人寫作協會會長王美、世界日報社長于趾琴、洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境及洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永應邀蒞臨頒獎並致辭。巴西、紐約，麻州、達拉斯等華人作家協會紛紛送來祝福。

王美致辭表示，始創於1987年5月16日的北美南加州華人寫作協會，是海內外成立最早的華人寫作團體，35年來聚集了南加州各界菁英，以文會友，互相切磋。此次北美洲文苑文學獎徵文比賽，歷經半年的精心籌備，共收到成人短篇小說組、散文組及高中散文組有效作品137篇，其中成人小說組52篇，散文組79篇，高中組共六篇，每一篇都是作者的嘔心之作。

世界日報社長于趾琴表示，此次徵文比賽的參賽者來自大半個地球，甚至遠在澳洲和台灣的寫作好手也踴躍投稿，代表全球華人熱情參與。她表示，世界日報不僅樂於提供文學創作和展示的平台，更希望透過多元平台凝聚華人社區，並且期待文學獎永續經營。于社長特別感謝北美南加州華人寫作協會副會長嚴筱意在本次徵文活動中的鼎力付出。

北美華人寫作協會總會會長吳宗錦表示，南加華人寫作協會經歷35年，比較以往的活動，此次徵文比賽規模最大、成果最豐碩，世界日報功不可沒。他表示，本次文學獎最初設定九個名額，但因作品精彩，增設五名佳作和三名散文獎。今年的文苑期刊臨時增加100頁達到300多頁，獲獎精彩作品值得大家泡杯咖啡，好好欣賞。

黃敏境表示，自己當年也是校園書評社社長，當時很多喜歡文學的校友的職業理想，一是當記者，二是成作家，他對獲獎者表示祝賀，也鼓勵所有的文學愛好者保持創作熱情，筆耕不輟。

北美南加州華人寫作協會副會長嚴筱意感謝所有人的參與和支持，同時感謝文學獎的贊助者們。一位經商的贊助者通過視頻向頒獎典禮表示，華人不僅需要成功的企業，同時需要用華語創作的精神食糧，因此希望抛磚引玉，從善如流，讓更多的華文創作開花結果。

在當天頒獎典禮上，來自全國各地的獲獎選手分享了自己的創作感言，無法來到現場的獲獎者，也透過視頻分享創作感悟。

此次徵文敦聘著名台灣作家暨金鼎獎等得獎人吳鈞堯、中國時報人間副刊資深主編盧美杏、及旅美作家游蓬丹擔任評審。吳鈞堯評審說此次徵文比賽參賽作品主題多元，內容與形式具有新意，讓人驚喜；盧美杏評審表示，欣見收穫如此多篇美好的作品，少有機會可以一次讀到如許精彩的移民故事，一段段生老病死、一個個獨特經歷，國境移動的疲累，生命落葉的嘆息，異鄉生根的決然，以及融入異國生活後的酸甜苦辣，使這次文苑獎展現各自的繽紛。游蓬丹評審認為首次舉辦徵文，有這麼多作品參賽，而且作品水準相當好，實屬難能可貴。

北美文苑文學獎徵文比賽得獎名單：小說組第一名武陵驛，第二名李盈，第三名蕭景紋；佳作楊秋生、夜延、南希、周遠馨 、小喬。

散文組第一名宋久瑩，第二名昶 一，第三名林雯卿；佳作龔則韞、柳鍾英、楊超。

高中組散文第一名從缺，第二名戴以安，第三名孫海耀；佳作張旭娜。

得獎部分作品將從17日起在世界日報世界副刊等相關版面分日刊登。