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慶祝亞太傳統月 蒙市太鼓精彩表演

記者金維多／蒙特利公園報導
蒙市慶祝亞太傳統月太鼓表演精彩。（記者金維多/攝影）
蒙市慶祝亞太傳統月太鼓表演精彩。（記者金維多/攝影）

蒙市慶祝亞太傳統月，14日下午在巴恩斯公園圓形劇場舉辦了一場太鼓TAIKO表演。此次文藝演出由洛杉磯音樂中心和蒙市書館合作舉辦，目的是深化洛杉磯全縣免費的藝術活動和擴大演出範圍。

亞太傳統月(Asian/Pacific American Heritage Month)，是美國的一個傳統性節日，主要是為了體現多元文化，感謝亞太裔的貢獻，增進各族裔之間的相互瞭解。項目負責人Deborah Niblick表示，「這是疫情後第一次和TAIKO項目合作，也是在蒙市的首秀，希望用音樂讓大家了解不同的文化和樂器等。

五位鼓手用不同的方式表演了太鼓，吸引了不少民眾觀看。在表演階段，表演者與觀眾們互動，邀請台下的觀眾上來學習如何打太鼓，場面非常的熱鬧和歡快，在表演結束後還有不少的觀眾上台和表演者進行一對一溝通交流。華人張先生表示「很開心有這樣的活動，也了解到了不同的樂器，希望以後可以有更多的類似的活動。」

TAIKOPROJECT藝術指導負責人Masato Baba表示，之前該團體不僅在美國巡迴演出，並在歐洲、亞洲、南美洲和中美洲也有演出。他們使用日本手工製作的正宗樂器，將傳統和現代形式的太鼓編織在一起，分享亞太裔文化的元素。他表示「之前因為疫情的爆發停止了所有的表演，這次是疫情後的第一次表演，也是與蒙市圖書館的首次合作。這次合作非常的成功，雖然今天天氣很熱，但是演員的熱情絲毫不減，很開心和大家在亞太傳統月分享不同的樂器和文化。」

疫情 洛杉磯 劇場

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