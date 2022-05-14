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中國留學生沙丘亡 王棚爸奔喪要真相

記者張宏／鑽石吧報導
王棚爸爸希望能知道兒子死亡的真相。（記者張宏／攝影）
王棚爸爸希望能知道兒子死亡的真相。（記者張宏／攝影）

查普曼大學（Chapman ）電影系研究所中國留學生王棚（Peng Wang），在南加州帝王縣帝王谷（Imperial Valley）沙丘拍片意外身亡已近一個月，學校13日為王棚舉辦追思會，王棚的爸爸從中國四川親赴美國奔喪並且要尋求真相。

（影音來源：記者張宏）

王棚爸爸說，追思會上有200多人出席，有王棚的老師、同學和朋友，王棚在明尼蘇達的白人房東一家人也特地趕來參加。看著大家發言，他才發現兒子在那麼多人心裡留下如此深刻美好的印象，那麼多人懷念喜歡他。他的教授當場落淚，他的同學好友回憶大家一起吃飯打遊戲拍片的種種點滴，還有好友為他專門畫了一幅漫畫，上面寫著「兄弟，走好」。

王棚爸爸來美已有半個月，他至今仍無法接受王棚的死亡。看著王棚躺在棺材裡的樣子覺得非常陌生，無法將他與那個活生生的、陽光樂觀的兒子聯繫在一起。他們父子平時視頻聊天，他都是叮囑他注意防護，不要感染新冠，他也無法接受兒子是以這種方式離開世界。本來兒子和他說，畢業後就和女友結婚，兩人一起在美國打拚拍電影。

王棚出事那天，他早上接到上海來的報喪電話，當時還以為是詐騙電話。不過心裡很在意，隨後接到王棚教會牧師電話及其女友確認後，才相信這是真的。在中領館幫助下，他很快拿到簽證，王棚女友為他買了往返機票，目前在美國住處則是查普曼大學提供的。

王爸爸說，在兒子十幾歲時，他和王棚的媽媽離婚了，孩子判給他撫養。為資助兒子赴美學習電影，他賣掉成都的房子且拿出積蓄。王棚平時勤工儉學，負擔自己的生活費。王棚奶奶現在還不知道王棚離世消息，王棚的媽媽已崩潰，她沒有再婚也沒有孩子，王棚是她唯一的支柱。

王棚從小喜歡攝影，大學那年一個人從四川綿陽騎自行車去了西藏，拍攝照片做成一組明信片。來美國後，因為英語不好，即使大家都說中文，他也堅持說英語。王棚在農村長大，耳濡目染鄰里之間的友愛互助，所以他很願意幫助人，他可以把自己車子借給同學一年多，還常給教會的朋友義務理髮。

王棚爸爸說，目前王棚的屍檢報告還沒有出來，6月初他將帶著兒子的骨灰回國，並且和爺爺安葬在一起。他最大的心願想知道兒子死亡的真相，讓他安息。

支持亞洲青年內容創作組織Sparklight 基金會預計，在5月底為王棚舉辦電影作品展，該組織發起人之一的汪子祺表示，現場會展映王棚生前拍攝的四部短片作品，且現場設置捐款環節，具體詳情可聯繫[email protected]

王棚爸爸（左）至今也無法接受兒子的死亡。（王棚爸爸提供）
王棚爸爸（左）至今也無法接受兒子的死亡。（王棚爸爸提供）
王棚爸爸（右二）和查普曼大學的教授主管們合影。（王棚爸爸提供）
王棚爸爸（右二）和查普曼大學的教授主管們合影。（王棚爸爸提供）
王棚追思會13日在查普曼大學舉行。（王棚爸爸提供）
王棚追思會13日在查普曼大學舉行。（王棚爸爸提供）
王棚（左）和爸爸合影。（王棚爸爸提供）
王棚（左）和爸爸合影。（王棚爸爸提供）

電影 中國留學生 加州

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