河濱警方5月以來清剿多個非法大麻農場

河濱警方查獲多個非法大麻農場。（警方提供）

南加 河濱縣多個執法單位自5月初以來聯合行動，在派里斯市及縣屬地清查多個非法大麻 農場，查獲大麻近9000株，加工大麻近3000磅，但尚未通報有嫌犯被捕。

河濱縣警局派里斯市分局13日對市區三個非法大麻屋突擊檢查，共查獲大麻2100株。大麻屋位於派里斯市（Perris）社區，在W. San Jacinto街與Diana路交匯處西部。非法大麻屋分佈在三棟閒置物業中，現場並未發現嫌犯。

11日，河濱縣警局、河濱縣執法人員及加州 漁獵局執法者聯合對縣屬地Sage非法大麻農場突擊檢查，共查獲大麻3800株及1700磅已經加工的大麻。非法大麻分佈在室內和室外15個溫室大棚內。據稱，這家大麻農場先前曾獲許可，但在數月前許可證到期，一直未更新，目前屬於非法經營。

5月初，河濱縣警方聯合多個執法單位，對縣屬地Anza和Aguanga的六個非法大麻農場突擊清剿，共查獲大麻3029株，加工大麻1242磅，大麻主要分佈在室內和室外。

警方於3月至4月間也有清剿非法大麻行動，4月在縣屬地Anza清查六個非法大麻農場，查獲大麻6804株，加工大麻12磅，總計有1.75噸。3月中旬，警方同樣在Anza縣屬地區，查獲大麻8852株，加工大麻4500磅，同時還繳獲槍枝彈藥。兩次行動，共查獲大麻萬餘株，加工大麻超過4500磅。