羅訢韋德案對亞裔婦女生育健康影響大

加州國會議員趙美心。（視訊會議截圖）

「羅訴韋德案」(Roe VS. Wade)即使在聯邦最高法院被推翻，但多數人依然堅信，墮胎 是婦女的合法權利。

加州 少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）5月13日(週五)邀請專家探討「羅訴韋德案」(Roe VS. Wade) 對亞太裔婦女的影響」，邀請加州國會議員趙美心 （Judy Chu），華盛頓州國會議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）、 全國亞太裔美國婦女論壇執行董事喬莫羅（Sung Yeon Choimorrow）、 心婦女（HEART Women and Girls） 聯合執行董事卡茲米（Aliza Kazmi）、亞美公義促進中心（AAJC）執行董事約翰楊（John C. Yang），多角度剖析該案對亞太婦女未來可能的影響。

曾經推動《婦女健康保護法》防止保守州墮胎禁令的趙美心表示，在發現有人試圖推翻羅訴韋德案時，感到厭惡、震驚之餘更是心碎。她表示，墮胎不僅是一項權利，更是一個十分艱難的個人決定，近四分之一的美國女性都曾經墮過胎，其中有超過20%的亞裔。因此，她也積極投入到這場鬥爭中，保護婦女墮胎權 。

賈亞帕爾指出，如果「羅訴韋德案」被推翻，墮胎也不會消失。然而，婦女會失去安全、合法的墮胎方式，將她們置於危險中，其中包含新移民、低收入人群、亂倫和強姦的倖存者，並由她們承受這一違憲和不公正的裁決後果。後續受到影響的層面會更大，像是同性婚姻，或是種族隔離等律法。因此，選民在期中選舉應投票給維護婦女墮胎權的民意代表，讓他們在下次參議院表決時跨越60票門檻，保全每個州的婦女都能獲得生殖自由權。

喬莫羅提到近期與芝加哥大學的聯合調查中顯示，約35%亞太裔女性懷孕時曾流產，在所有種族中佔比第二高。而超過85%的亞太裔女性還認為，在生殖健康方面，她們應該有權利做出自己的選擇。對亞太裔來說，墮胎不是一個容易的選擇，尤其背負著文化恥辱的壓力。他並提到，美國女權還有很長的路要走，像是避孕藥取得、健保系統的改善、女性帶薪休假等問題。

卡茲米說，最近一項美國穆斯林民意調查顯示，美國 56% 的穆斯林支持墮胎，許多穆斯林認為墮胎在大多數情況下都應該合法，這也不違反宗教條例。從歷史上看，在伊斯蘭社會中進行墮胎的決定，通常是由個人、孕婦和他們的助產士之間做出的，干預從來不是伊斯蘭教的做法。

作為兩個女兒的父親，楊約翰相信，墮胎權是所有人享有的公民權和人權的一部分。因此，他希望大眾能給予婦女追求健康需要的權利，以及她們有自由和能力來決定對自己最有利的選擇。如果羅訴韋德案被推翻，將會是民主價值觀的倒退，並且瓦解民權和女權倡導者數十年的努力成果。