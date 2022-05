羅訢韋德案對亞裔婦女生育健康影響大

加州國會議員趙美心。(視訊會議截圖)

「羅訴韋德案」(Roe VS. Wade)即使在聯邦最高法院被推翻,但多數人依然堅信,墮胎 是婦女的合法權利。

加州 少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)5月13日(週五)邀請專家探討「羅訴韋德案」(Roe VS. Wade) 對亞太裔婦女的影響」,邀請加州國會議員趙美心 (Judy Chu),華盛頓州國會議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)、 全國亞太裔美國婦女論壇執行董事喬莫羅(Sung Yeon Choimorrow)、 心婦女(HEART Women and Girls) 聯合執行董事卡茲米(Aliza Kazmi)、亞美公義促進中心(AAJC)執行董事約翰楊(John C. Yang),多角度剖析該案對亞太婦女未來可能的影響。

曾經推動《婦女健康保護法》防止保守州墮胎禁令的趙美心表示,在發現有人試圖推翻羅訴韋德案時,感到厭惡、震驚之餘更是心碎。她表示,墮胎不僅是一項權利,更是一個十分艱難的個人決定,近四分之一的美國女性都曾經墮過胎,其中有超過20%的亞裔。因此,她也積極投入到這場鬥爭中,保護婦女墮胎權 。

賈亞帕爾指出,如果「羅訴韋德案」被推翻,墮胎也不會消失。然而,婦女會失去安全、合法的墮胎方式,將她們置於危險中,其中包含新移民、低收入人群、亂倫和強姦的倖存者,並由她們承受這一違憲和不公正的裁決後果。後續受到影響的層面會更大,像是同性婚姻,或是種族隔離等律法。因此,選民在期中選舉應投票給維護婦女墮胎權的民意代表,讓他們在下次參議院表決時跨越60票門檻,保全每個州的婦女都能獲得生殖自由權。

喬莫羅提到近期與芝加哥大學的聯合調查中顯示,約35%亞太裔女性懷孕時曾流產,在所有種族中佔比第二高。而超過85%的亞太裔女性還認為,在生殖健康方面,她們應該有權利做出自己的選擇。對亞太裔來說,墮胎不是一個容易的選擇,尤其背負著文化恥辱的壓力。他並提到,美國女權還有很長的路要走,像是避孕藥取得、健保系統的改善、女性帶薪休假等問題。

卡茲米說,最近一項美國穆斯林民意調查顯示,美國 56% 的穆斯林支持墮胎,許多穆斯林認為墮胎在大多數情況下都應該合法,這也不違反宗教條例。從歷史上看,在伊斯蘭社會中進行墮胎的決定,通常是由個人、孕婦和他們的助產士之間做出的,干預從來不是伊斯蘭教的做法。

作為兩個女兒的父親,楊約翰相信,墮胎權是所有人享有的公民權和人權的一部分。因此,他希望大眾能給予婦女追求健康需要的權利,以及她們有自由和能力來決定對自己最有利的選擇。如果羅訴韋德案被推翻,將會是民主價值觀的倒退,並且瓦解民權和女權倡導者數十年的努力成果。