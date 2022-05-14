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婦女墮胎權告急 南加多地遊行集會抗爭

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
全國多地周六舉行遊行集會保護婦女墮胎權利。（美聯社）
全國多地周六舉行遊行集會保護婦女墮胎權利。（美聯社）

5月14日星期六，南加州有成千上萬人走上街頭，聚集在各地公園，舉行「維護婦女墮胎權集會」（Bans Off Our Bodies Abortion Rally），聯邦、加州和地方民選官員、計劃生育組織與婦女權益團體領袖出席，成為全國響應運動的一部分。

在聯邦最高法院計劃推翻「羅訴韋德案」（ Roe v. Wade ）案並取消憲法對墮胎權保護的意見草案洩露後，此舉可能會導致 26 個州迅速禁止墮胎，引起美國民眾特別是婦女強烈關注。據多個媒體消息，在南加州及洛杉磯地區，14日有成千上萬的人湧向街道，作為全國范圍內響應保護墮胎權活動的一部分。

上午8時在巴沙迪那(Pasadena)舉行的集會上，有一個簡短的演講節目，然後鼓勵與會者加入洛杉磯市中心的抗議集會。演講者包括國會眾議員趙美心 (Judy Chu)和謝安達 (Adam Schiff)，加州參議員Anthony J. Portantino和加州眾議員方樹強（Mike Fong），巴沙迪那市長Victor M. Gordo，以及社團領袖等。該集會由巴沙迪那和聖蓋博谷計劃生育 (PPPSGV) 以及合作組織 Indivisible、聖谷男女同性戀中心（SGV LGBTQ 中心）、YWCA Pasadena-Foothill Valley 和 Civic Sunday 組織聯合舉辦。

上午 10時在洛杉磯市政府前舉辦的大型集會，發言人包括市長賈西提（Eric Garcetti）、聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、聯邦眾議員Karen Bass 和 Maxine Waters，州參議員Sydney Kamlager，以及多個民權和婦女團體代表。

婦女遊行基金會聯合創始人格雷卡 (Emiliana Guereca) 表示，羅訴韋德案永遠不會失敗，或者這在美國是不可能的。「無論你是共和黨人還是民主黨人，婦女權利都處於危險之中，不應該被政治化。」

在洛杉磯市中心組織的大遊行，上午 9 點在潘興廣場啟動，步行一英里到達洛杉磯市政廳，參加上午10點至中午在市政廳舉行的集會。組織者鼓勵支持者乘坐公共交通工具、拼車服務或拼車，特別是去洛杉磯的活動。預計周六天氣很熱，建議帶上水、帽子和防曬霜。

上午將舉行的集會的地點，還包括長堤的 Harvey Milk Promenade 公園，Palos Verdes Estates 的馬拉加灣廣場，謝爾曼奧克斯廣場，Avalon 的 Green Pier 基地；以及下午 1 點在 Claremont 的 Foothill 和 North Indian Hill 林蔭大道等地。

數千人聚集在洛杉磯市府前舉行保護婦女墮胎權利集會。（ABC7）
數千人聚集在洛杉磯市府前舉行保護婦女墮胎權利集會。（ABC7）

洛杉磯 加州 墮胎

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