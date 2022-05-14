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北美文苑文學獎頒獎禮今下午世報大樓線上直播

本報訊
南加作協北美文苑文學獎頒獎禮14日世報大樓隆重舉行 （南加作協臉書）
南加作協北美文苑文學獎頒獎禮14日世報大樓隆重舉行 （南加作協臉書）

「北美南加華人寫作協會」為慶祝創會35周年慶暨揭曉《北美洲文苑文學獎徵文比賽》得獎名單，14日下午2時至4時假蒙特利公園市世界日報大樓隆重舉行頒獎典禮，由「北美南加州華人寫作協會」會長王美與洛杉磯世界日報社長于趾琴聯合主持，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長及洛杉磯華僑文教中心陳敏永主任都應邀蒞臨頒獎。 

頒獎典禮實況將同步線上直播，因參加人士分布極廣，跨美加、亞、澳等洲，預計大半個地球都有人收看。Zoom Meeting ID: 279 356 5151, Passcode: 580986 

美西： 5月14日下午2時至4時；美東：5月14日下午5時至7時；美中美南：5月14日下午4時至6時；加拿大同美國時區。 台灣： 5月15日早上5時至7時；中國大陸：5月15日早上5時至7時。 

這項《北美洲文苑文學獎徵文比賽》是「南加作協」為擴大慶祝創會35周年及鼓勵文學創作而特別籌辦的，經過半年的縝密籌備，與海外最大華文媒體世界日報合作、「北美華人作家協會」協辦，這次徵文自今年2月1日起收件到28日截止，一共收到成人短篇小說組、散文組 及高中散文組有效作品137篇，分別來自全球各地。

南加 洛杉磯 華人

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