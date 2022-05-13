北美文苑文學獎 全球華人參賽 得獎名單14日揭曉

南加華人寫作協會35周年慶暨徵文比賽頒獎禮14日世報大樓隆重舉行 （寫作協會臉書）

「北美南加州華人 寫作協會」為慶祝創會35周年慶暨揭曉《北美洲文苑文學獎徵文比賽》得獎名單，將於14日（本周六）下午2-4時，假蒙特利公園市世界日報大樓隆重舉行頒獎典禮，「北美南加 州華人寫作協會」會長王美與洛杉磯世界日報社長于趾琴聯合主持，駐洛杉磯經濟文化辦事處黃敏境處長及洛杉磯華僑文教中心陳敏永主任蒞臨頒獎。

頒獎典禮實況將同步線上直播，因參加人士分布極廣，跨美加、亞、澳等洲，預計大半個地球都有作者、文學愛好者以及親友收看。Zoom Meeting ID: 279 356 5151, Passcode: 580986；美西：5月14日下午2時至4時；美東：5月14日下午5時至7時；美中美南：5月14日下午4時至6時；加拿大同美國時區。台灣： 5月15日早上5時至7時；中國大陸：5月15日早上5時至7時。

這項《北美洲文苑文學獎徵文比賽》是「北美南加州華人寫作協會」為擴大慶祝創會35周年及鼓勵文學創作而特別籌辦的，經過半年的縝密籌備，與海外最大華文媒體世界日報合作、「北美華人作家協會」協辦。這次徵文自今年2月1日起收件到28日截止，一共收到成人短篇小說組、散文組及高中散文組有效作品137篇，分別來自南、北加州、紐約州、佛羅里達州、亞利桑那州、華盛頓州、俄亥俄州、北卡羅來納州、內華達州、路易斯安納州、馬里蘭州、奧勒岡州、密蘇里州、新澤西州、馬薩諸塞州、喬治亞州、印地安納州、夏威夷州、賓州、德州、維吉尼亞州，以及加拿大、澳洲、台灣、中國大陸，範圍之廣令主辦單位相當驚喜，尤其應徵人士對於舉辦這項徵文比賽十分感謝，使「南加作協」深受鼓舞。另方面，海外華人也展示出非凡的中文寫作水平和豐碩的創作成果，他們對於弘揚中華文化負有使命感。

徵文比賽評審，包括著名台灣作家吳鈞堯、中國時報人間副刊主編盧美杏及旅美作家游蓬丹，他們都認為，這次徵文有這麼多作品參賽，而且作品水準相當好，實屬難能可貴。