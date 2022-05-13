橙縣大火探因：風吹、陡峭地形、乾旱破壞植被

橙縣沿海城市拉古納尼格爾Laguna Niguel多處房屋著火。(KTLA)

11日週三下午，橙縣 沿海城市拉古納尼格爾（Laguna Niguel）多處房屋著火，至少 20 所房屋被毀。橙縣沿海當時溫度適中、空氣相對潮濕，天候條件尚可，但還是造成了大面積灌木叢火災，令政府官員擔憂並追究原因。

影音來源：KTLA，記者秦祖意後制

專家表示，初步報告表明這次破壞是由多種因素共同造成的。當地房屋在防火建築規範生效之前就已經建成，加上中等風力、陡峭的地形和遭受乾旱破壞的植被，都是造成這場火災的關鍵因素。

橙縣消防局發言人Sean Doran說，當大火在南橙縣廢水管理局西邊的山坡上開始著火後，消防員在幾分鐘內就趕到，但大火已經蔓延到至少一英畝。

他說，消防隊員帶著設備艱難地爬上山坡，形成兩個側翼包圍，希望能撲滅大火。 然而，一股海風將大火吹下山，開始向東蔓延。據聖地牙哥 國家氣象局的數據，在下午 4 點左右，風速達到最高時速 25英里。火種隨後點燃了處理廠東邊的山丘，燒毀了乾草和灌木。Doran說，火焰被風力驅動繼續向西，使得輻射熱和火焰越來越高，並且迅速沖向山頂上的房屋。

OCFA 負責人 Brian Fennessy 說，多年持續的乾旱和有限的降雨已經殺死了山坡上的灌木叢。儘管火災發生在濕度70%的時候，但因為燃料水分低，以至於即使是正常的沿海風也引起火災 。

聖巴巴拉加州大學 Bren學院的加州大學野火合作推廣專家 Max Moritz 說，房屋充當了重質燃料，會釋放大量熱量和餘燼，並且由於存在合成的化學處理材料，可能會燃燒得更熱，導致一場消防員很難控制的大火。

「你可以想像一所房子就像許多、許多的大樹木材一樣，所以一個家可能需要很長時間才能真正燃燒。當這種情況發生時，它會釋放出大量的輻射熱，並且會產生大量燃燒的餘燼，這些餘燼會在空氣中飛舞，可能會點燃附近的建築物。」

Merced加州大學消防科學教授Crystal Kolden說，當房屋靠得很近時，這種影響會放大。在這些類型的火災中，燃燒地區的房屋通常是在現代建築法規頒布之前建造的。

加州建築規範第 7A 章規定，在特定火災危險嚴重區域建造的新住宅有所限制，其中包括在屋頂、牆板和屋簷上使用不可燃材料；防止餘燼進入房屋的閣樓通風口；和雙層鋼化玻璃窗。該規定於 2008 年生效，僅適用於新建建築，但不要求業主進行改造。