國會議員參選人Mahmood訪世報 支持婦女墮胎權

國會眾議員加州第40區參選人Mahmood（右）醫學博士12日訪問世界日報社長于趾琴，向華人選民介紹政見和從政理想。（記者丁曙／攝影）

國會眾議員加州第40區參選人阿西夫・馬哈莫德（Asif Mahmood）醫學博士，12日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，若競選成功，將在國會擴大醫療保險 、支持婦女墮胎 權、抑制通貨膨脹、打擊仇亞犯罪等亞裔 民眾關心的重大議題。

Asif Mahmood說，他是肺科和內科醫師，20多年前曾在蒙市嘉惠爾醫院（Garfield Hospital）服務，結識不少華人醫師和病人朋友。他出生於巴基斯坦，也是亞裔。行醫幾十年來，幫助了許多患者克服健康挑戰，過上幸福生活。然而，國會政客們忙於互相爭鬥，沒有找到幫助家庭的方法。所以，他決定競選國會議員，因為這個地區的家庭需要解決民生問題的領導人。

作為專業醫師，Asif Mahmood堅決支持婦女墮胎權。他說，婦女有權支配自己的身體，墮胎正是母親行使她的身體主權。剝奪婦女的身體自主權，只會加劇由性別歧視引起的不平等和暴力行為，導致婦女在兩性關係中的權力失衡，從而限制了婦女尤其是在性和懷孕方面的決定權。他強調，婦女有權利和能力對自己的身體做出選擇。

Asif Mahmood認為，美國最重要的民生議題是擴大醫療保險，讓人人都有機會和條件去看病就醫。但是，多年來醫療費用高昂，很多人沒有醫保，沒錢求診問醫拿藥。他指出，降低處方藥價格，是控制醫療保險費用的重要因素。

他指出，當前緊迫的民生議題是通貨膨脹和生活成本上升，從食品雜貨到保險費用等各種價格不斷上漲，給家庭帶來壓力。解決通膨有兩個方案，短期方案是發給居民特別是上班族汽油津貼，緩解燃眉之急；長期方案是爭取明智的投資，改善道路和橋樑，升級電網和互聯網，發展經濟並創造更多可以養家糊口的高薪工作。

對於因為新冠病毒引發的仇亞犯罪，尤其是視頻播出的亞裔老人被推倒在地，身為醫師的Mahmood無法忍受，認為這是一種犯罪行為。然而，當前「仇恨犯罪」的法律定義很狹隘，很多案子難以用「仇恨犯罪」起訴。他表示，若當選將推動修法，方便檢察官使用「仇恨犯罪」指控嫌犯。

民主黨籍的Asif Mahmood將參加6月7日期中初選，挑戰共和黨籍現任韓裔眾議員金映玉（Young Kim）。但是，他並不認為金映玉擁有現任優勢，因為國會第40區是新劃分的一個選區，對於選民來說，所有參選人都是新人，此前並沒有機會直接為當地選民服務，選民對候選人了解不多。

他最後表示，自己反對極端政治，任何一黨都不是100%正確。他將為國家利益而戰，而不是一個政黨。他呼籲亞裔及各族裔選民支持，讓他有機會從診所走進更大的政治舞台為民眾服務。