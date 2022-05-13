我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

國會議員參選人Mahmood訪世報 支持婦女墮胎權

記者丁曙／蒙特利公園市報導
國會眾議員加州第40區參選人Mahmood（右）醫學博士12日訪問世界日報社長于趾琴，向華人選民介紹政見和從政理想。（記者丁曙／攝影）
國會眾議員加州第40區參選人Mahmood（右）醫學博士12日訪問世界日報社長于趾琴，向華人選民介紹政見和從政理想。（記者丁曙／攝影）

國會眾議員加州第40區參選人阿西夫・馬哈莫德（Asif Mahmood）醫學博士，12日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，若競選成功，將在國會擴大醫療保險、支持婦女墮胎權、抑制通貨膨脹、打擊仇亞犯罪等亞裔民眾關心的重大議題。

Asif Mahmood說，他是肺科和內科醫師，20多年前曾在蒙市嘉惠爾醫院（Garfield Hospital）服務，結識不少華人醫師和病人朋友。他出生於巴基斯坦，也是亞裔。行醫幾十年來，幫助了許多患者克服健康挑戰，過上幸福生活。然而，國會政客們忙於互相爭鬥，沒有找到幫助家庭的方法。所以，他決定競選國會議員，因為這個地區的家庭需要解決民生問題的領導人。

作為專業醫師，Asif Mahmood堅決支持婦女墮胎權。他說，婦女有權支配自己的身體，墮胎正是母親行使她的身體主權。剝奪婦女的身體自主權，只會加劇由性別歧視引起的不平等和暴力行為，導致婦女在兩性關係中的權力失衡，從而限制了婦女尤其是在性和懷孕方面的決定權。他強調，婦女有權利和能力對自己的身體做出選擇。

Asif Mahmood認為，美國最重要的民生議題是擴大醫療保險，讓人人都有機會和條件去看病就醫。但是，多年來醫療費用高昂，很多人沒有醫保，沒錢求診問醫拿藥。他指出，降低處方藥價格，是控制醫療保險費用的重要因素。

他指出，當前緊迫的民生議題是通貨膨脹和生活成本上升，從食品雜貨到保險費用等各種價格不斷上漲，給家庭帶來壓力。解決通膨有兩個方案，短期方案是發給居民特別是上班族汽油津貼，緩解燃眉之急；長期方案是爭取明智的投資，改善道路和橋樑，升級電網和互聯網，發展經濟並創造更多可以養家糊口的高薪工作。

對於因為新冠病毒引發的仇亞犯罪，尤其是視頻播出的亞裔老人被推倒在地，身為醫師的Mahmood無法忍受，認為這是一種犯罪行為。然而，當前「仇恨犯罪」的法律定義很狹隘，很多案子難以用「仇恨犯罪」起訴。他表示，若當選將推動修法，方便檢察官使用「仇恨犯罪」指控嫌犯。

民主黨籍的Asif Mahmood將參加6月7日期中初選，挑戰共和黨籍現任韓裔眾議員金映玉（Young Kim）。但是，他並不認為金映玉擁有現任優勢，因為國會第40區是新劃分的一個選區，對於選民來說，所有參選人都是新人，此前並沒有機會直接為當地選民服務，選民對候選人了解不多。

他最後表示，自己反對極端政治，任何一黨都不是100%正確。他將為國家利益而戰，而不是一個政黨。他呼籲亞裔及各族裔選民支持，讓他有機會從診所走進更大的政治舞台為民眾服務。

國會眾議員加州第40區參選人Mahmood（右）醫學博士，12日訪問世界日報社長...
國會眾議員加州第40區參選人Mahmood（右）醫學博士，12日訪問世界日報社長于趾琴，呼籲華人選民投票支持他。（記者丁曙／攝影）

醫療保險 亞裔 墮胎

上一則

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

下一則

整點快訊╱橙縣富人區超大野火 燒毀24棟豪宅

延伸閱讀

州參議員Archuleta訪本報 重教育抑通膨強治安求連任

州參議員Archuleta訪本報 重教育抑通膨強治安求連任

美國華人政治聯盟 背書南加12公職候選人

美國華人政治聯盟 背書南加12公職候選人
以人民優先 秦振國3人聯手競選

以人民優先 秦振國3人聯手競選
美國華人政治聯盟宣佈支持背書南加各級公職候選人

美國華人政治聯盟宣佈支持背書南加各級公職候選人
加州6／7初選 美國華人政治聯盟背書11候選人

加州6／7初選 美國華人政治聯盟背書11候選人
美國華人政治聨盟宣布6月7日初選為南加11位候選人背書

美國華人政治聨盟宣布6月7日初選為南加11位候選人背書

熱門新聞

近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31
聖瑪利諾市的房價在大洛杉磯都會區排名第十，典型住宅價值263萬元，此為該城市街景。（記者邵敏／攝影）

「疫情讓什麼房都漲」華人聖瑪利諾買房 2年漲50%

2022-05-10 02:20
洛杉磯地區旅遊相關產業發達。（世說新聞小組製作）

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

2022-05-13 14:45

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊