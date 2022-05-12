美國華人政治聯盟宣佈支持背書南加各級公職候選人

美國華人政治聯盟（原美國越柬寮華人政治聨盟）於5月12日（星期四）中午舉行記者會，宣佈6月7日的聨邦、加州、洛縣、地方政府和學區等各級公職選舉，所支持背書的候選人。（主辦單位提供）

美國華人 政治聯盟（原美國越柬寮華人政治聨盟）於5月12日（星期四）中午舉行記者會，宣佈6月7日的聨邦、加州 、洛縣、地方政府和學區等各級公職選舉，所支持背書的候選人，並表示將動員華人和各族裔選民投票支持這12位候選人争取連任，或在初選中勝出後晉级11月大選。

美國華人政治聨盟背書的11位候選人名單有：聯邦層面：支持國會加州27區眾議員 （Member of US Congress）趙美心（Judy Chu），競選選區重畫後的第28新選區眾議員；國會加州39區韓裔眾議員金映玉（Young Kim），競選選區重畫後的第40新選區眾議員。

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加州層面：支持加州主計長（California State Controller）參選人饒影凡（Yvonne Yiu）；加州保險局長（California State Insurance Commissioner）參選人Vinson Eugene Allen；加州49區眾議員（Assembly Member）方樹強（Mike Fong）競選連任。

洛杉磯縣層面：支持洛杉磯縣第一區縣政委員（County Supervisor）蘇麗絲（Hilda Solis）競選連任；洛杉磯縣估值官（Assessor）Jeffrey Prang競選連任；洛杉磯高等法院法官（Superior Court Judge）參選人Melissa Lyons。

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市級層面:支持羅斯密市議員越華裔李志（Steven Ly）競選連任。

地方學區：支持巴沙迪那學院（PCC）學區理事第7區參選人王耀正（Alton Wang）；巴沙迪那學院學區理事第5區參選人鄺一正（Kristine Kwong）；亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教委參選人張奔（Ben Zhang）。

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美國華人政治聯盟主席盧春雨表示，加州6月選舉角逐公職的參選人眾多，預計是一場競爭激烈的選舉。今年11月又逢美國期中大選，選民投票率也相對會提高。過去數月聯盟開始與多位參選人見面，並了解他們的政見，在經過理事會討論後投票決定支持背書這些候選人，背書名單有老將也有新秀。

背書支持的兩位聯邦眾議員趙美心和金映玉，當天因在國會山莊述職不克出席記者會，特別致函感謝聯盟支持。

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在加州層面：加州主計長參選人饒影凡在民主黨內候選人中脫穎而出，民調暫時領先，她呼籲選民在6月初選時投票支持她，如果順利晉級，將更有把握當選主計長。加州保險局長參選人Vinson Eugene Allen，以新人姿態角逐，雖然競爭激烈，他將全力以赴做好選舉工作。加州49區眾議員方樹強，在今年4月特別選舉擊敗對手Burton Brink， 順利當選，接替周本立剩餘任期；如今兩人再次對壘，方樹強信心滿滿。

羅斯密市議員李志，目前正在從軍服兵役，該市市長勞朱嘉儀（Polly Low）全力為他輔選，相信他亦可以輕易過關，待9月服完兵役後便可以繼續返回市政府服務。

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盧春雨指出，聯盟理事會除背書候選人，在後續的競選過程中，由亞美權益促進會AAAA 會長孫立清召集義工為各候選人打電話催票。透過拉票活動的互動溝通，藉此鼓勵華人選民不要放棄自己在美國應有的權利和義務，積極參政，關心選舉，踴躍投票。當前聖蓋博谷不少城市的亞裔居民已過半數，雖然在這些社區的市議會和學區裡的民選代表中，亞裔代表漸漸增加，但是在州及聯邦民選代表仍是少數。該聯盟希望透過這次選舉，改變華人議政的版圖，如果華人投票率高的話，未來也會有更多主流民選官員聆聽華人聲音，也會為在美華人爭取更多權益。

聯盟四位名譽主席葉安利、史振發、為聖蓋博市市長的丁言愉、莊春惠，財務長王皎以及黃正芬、郭元培、王愛琳、都蘭英、陳宜坤、賀曉慧、沈麗玉、符浪、趙宏博士、 Jennifer Kong等多位理事；聖蓋博市市議員吳程遠、亞美權益促進會會長孫立清、名譽會長張芒、副會長汪蕾；華權會主席江志鎬、南加州福建同鄉會高元培會長等僑團首長力挺出席了記者會。