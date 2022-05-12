洛縣試行在線或電話預訂新冠PCR試劑盒 並在路邊取貨

洛縣試行在線或電話預訂新冠PCR試劑盒 路邊取貨。（本報記者╱攝影）

洛杉磯縣公共衛生局與新冠核酸檢測 ( COVID-19 PCR )試劑盒供應商 Fulgent Genetics合作，將透過洛杉磯縣圖書館 ，提供新的預訂檢測試劑盒的服務，以便洛縣 居民不需要面對面聯繫就能獲取試劑盒。這項計畫目前只在三個圖書館試行，包括距離華人密集城市最近的艾爾蒙地市諾伍德圖書館(Norwood Library)，計畫若成功未來將擴大到其他地點。

新冠(Covid-19) 測試仍然是對抗新冠病毒傳播的重要工具，新的試點計劃，是為出現類似新冠症狀的洛縣居民，或那些認為自己可能已經接觸過病毒的人，提供的額外資源。居民還是可以繼續前往洛縣衛生局提供的新冠檢測中心測試，可上網lacounty.gov 查找住家附近由洛縣或授權合作夥伴運營的現場測試站。

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洛縣衛生局於 5 月 12 日公佈這項新的非接觸式試點計劃，該計劃使居民能夠預訂 PCR 檢測試劑盒，並在指定的洛縣圖書館的路邊領取所需物品。在預訂和取貨過程中不會發生面對面的聯繫。

對這項計劃感興趣的居民，可以前往由Fulgent運營的網址: https://picturegenetics.com/covid19/pre-registration，預約檢測試劑盒。需要幫助的個人，可致電626-350-0537或626-434-359，尋求協助預訂。此計畫必須要有上網的管道，才能激活測試套件並獲得測試結果。

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在進行預訂時，申請人需要說明所需要的試劑盒數量、領取日期和希望領取的地點。然後，他們將從電子郵件收到訂單確認信息和取貨說明，一次最多可訂購四盒。

取試劑當天，居民將到達選定地點，撥打預先指定的電話號碼，並通知圖書館已到達。確認後，圖書館員將指導居民在現場安全的位置領取試劑盒。

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居民然後在線註冊他們的試劑盒，並可以在同一天在他們的汽車或家中進行測試，並將完成測試的試劑盒放入所選地點提供的藍色容器中。

檢測試劑盒必須先註冊才能獲得檢測結果。 Fulgent Genetics 將通過電子郵件，通知申請人透過其指定的安全網站獲取結果，在那裡可以查看結果並下載結果。

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這項試點計劃目前僅限於洛縣三個圖書館，包括：倫諾克斯圖書館（Lennox Library），4359 Lennox Blvd., Lennox, CA 90304；A C Bilbrew 圖書館，150 E. El Segundo Blvd, Los Angeles, CA 90061；諾伍德圖書館(Norwood Library)，4550 Peck Rd，El Monte，CA 91732。

拿試劑盒時必須在這些圖書館的正常營業日進行，並在預訂網站上註明的時間去拿。有關方面指出，如果這項計畫成功，未來將擴展到其他地點。

若想知道更多有關預約新冠試劑盒的計劃，或更多的衛生服務計劃信息，可聯繫 [email protected]。