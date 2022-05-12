我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

艾爾蒙地納稅人協助中心5月14提供免費稅務服務

洛杉磯訊
艾爾蒙地納稅人協助中心5月14提供免費稅務服務
艾爾蒙地納稅人協助中心5月14提供免費稅務服務

洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）納稅人協助中心（Taxpayer Assistance Centers, TACs）於5月14日上午9時至午後4時，舉辦現場（in-person）的免費稅務服務。

目前，國稅局（IRS）各地方的納稅人協助中心，已開始提供走進去就免費服務（walk-in），所以提醒居民記住這個服務時間：5月14日上午9時至午後4時。若需要其它諮詢時間，或居民擬尋找就近所在地的TACs地址，可上網www.irs.gov/saturdayhours查看，無需預約。

前往納稅人協助中心前請做好準備工作，納稅人應攜帶以下信息材料，做好準備：政府簽發的有效帶照片身份證件、家庭成員的社會安全卡(包括配偶和受撫養人)、收到的任何國稅局信件或通知以及相關文件。在您訪問中心時，國稅局工作人員或許還會需要您提供以下信息：當前的郵寄地址、電子郵件地址和銀行賬戶信息，用於通過經轉帳直接存款接收付款或退稅

艾爾蒙地市納稅人協助中心地址：9350 Flair Dr, El Monte, CA 91731。

國稅局 艾爾蒙地 退稅

上一則

中醫不再是另類療法 橙縣希望城治癌將其整合在療法內

下一則

洛縣警局查獲逾 300 萬元的甲基苯丙胺和芬太尼

延伸閱讀

艾爾蒙地社區資源中心開幕 提供健康護理、免費食物

艾爾蒙地社區資源中心開幕 提供健康護理、免費食物
艾爾蒙地社區資源中心開幕 提供健康護理和免費食物

艾爾蒙地社區資源中心開幕 提供健康護理和免費食物
免費報稅服務 僅3%納稅人使用

免費報稅服務 僅3%納稅人使用
別讓國稅局多看你一眼 報稅18日截止 來不及就申請延期

別讓國稅局多看你一眼 報稅18日截止 來不及就申請延期
稅務漫談／「低收入」家庭報稅 審計機率恐高5倍

稅務漫談／「低收入」家庭報稅 審計機率恐高5倍
艾市學童獲大學路線圖 助未來規畫

艾市學童獲大學路線圖 助未來規畫

熱門新聞

近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
聖瑪利諾市的房價在大洛杉磯都會區排名第十，典型住宅價值263萬元，此為該城市街景。（記者邵敏／攝影）

「疫情讓什麼房都漲」華人聖瑪利諾買房 2年漲50%

2022-05-10 02:20
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31
楊女士在邁阿密入住的酒店，她前後支付了雙倍房費 。（楊女士提供）

南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

2022-05-08 02:20

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因