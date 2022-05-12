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南加橙縣拉古納尼格爾野火 摧毀至少20棟豪宅

記者啟鉻／橙縣綜合報導
火災現場。（AP）
火災現場。（AP）

加州橙縣拉古納尼格爾（Laguna Niguel）11日午後發生大火，摧毀超過20棟豪宅。據稱，由於海風及地形環境影響，起初在拉古納尼格爾市與另一海濱城市拉古納灘（Laguna Beach）之間的近200畝灌木雜草發生野火，野火快速蔓延至山坡地的海景房社區。截至12日晨發稿為止，野火尚未完全控制，至少一名消防員在撲火中受傷。火災原因正在調查中。

據12日橙縣消防局發布的火災最新資訊，有約24棟豪宅遭火災摧毀，野火延燒面積至少200畝，尚未完全控制。有火場附近約900棟住宅居民接到強制撤離令及自願撤離通知。

據媒體報導，最新跡象表明，氣候變化導致加州乾旱更嚴重，也更容易發生火災。這次火災名為Coastal fire，發生在11日午後約2時44分，當天天氣晴朗有陣風，野火發生在豪宅社區前的Aliso Wood Canyon山谷中，最初野火面積三畝，進而迅速擴大。受火災威脅，社區數百居民撤離，一度發生擁堵。當晚，消防員努力撲滅起火住宅，盡力阻止火災向附近社區繼續蔓延。

發生火災的Pacific Island地區，位於Coronado Pointe街、Vista Court 、Via Las Rosa，以及 The Ranch 高爾夫球場和度假村等價值數百萬元的房屋已發布撤離令。11日晚約8時25分，拉古納灘市Balboa Nyes社區居民可自願選擇撤離，已經撤離的居民可以返回，但需要整夜保持警惕。一個災民庇護中心在Crown Valley 社區成立（29751 Crown Valley Pkwy），市府提醒前往庇護中心的居民，要避開從Highland街到Crown Valley Parkway的Pacific Island路。

火災發生後，南加愛迪生電力公司調查人員趕到現場。據稱，電力公司已向州府公共設施委員會發出信函，報告火災發生期間在現場及附近的輸電線路情況。

官方公布居民諮詢火災資訊熱線714-628-7085；動物服務資訊熱線949-470-3045分機0；居民也可上網暸解火災相關資訊ocsheriff.com/coastalfire

火災現場。（AP）
火災現場。（AP）

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