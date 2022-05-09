孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

人間四月天，此時正值孔雀開屏的季節，洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）植物園 的眾多孔雀競相鬥艷，紛紛開屏求偶。一隻雄孔雀對著喜歡的雌孔雀開屏求偶，沒想到遭遇拒絕，他勃然大怒轉身趕走另一隻雌孔雀。視頻記錄了有趣的全過程。

視頻來源：記者邵敏

坐落在華人 聚居城市亞凱迪亞的洛杉磯縣立植物園（Los Angeles County Arboretum），因擁有眾多孔雀聞名，被華人們暱稱為孔雀園。最近正是孔雀開屏的大好季節，遠近居民紛紛前往觀賞，還拍攝了不少有趣的視頻。

這段視頻記錄了大草坪中三隻孔雀的故事。其中一隻正在開屏的是雄孔雀，他先是抖動著全身，向身旁一隻雌孔雀靠近，渴望得到對方關注。沒想到這隻雌孔雀並不領情，迅速後退，雄孔雀見狀，疾步衝了過去，並追著對方快速轉了一圈，但此舉依然沒有討得雌孔雀的歡心。

強求不得，開屏的孔雀立即改變策略，緩緩向自己喜歡的異性靠近，但似乎任何辦法都留不住對方，雌孔雀最終離開了這個草坪。緊接著發生的場景更讓遊客開懷大笑，這隻求偶不得的開屏孔雀，無奈目送著心儀的異性徐徐離開，突然轉身將目標對準了草坪中另外一隻雌孔雀，他直接朝著對方迅速奔過去，嚇得那隻孔雀快步逃跑離開。

見到此場景，觀眾評論不一，有的說是這隻開屏的雄性孔雀見異思遷，這隻求不得，就改追求另外一隻；也有觀眾戲稱，開屏的孔雀求偶不得，轉為勃然大怒，就趕走了身邊的「第三者」。

大自然的動物有著自己十分有趣的生活方式，華人們如果想看孔雀開屏的畫面，要抓緊這個春夏交替的季節去孔雀園，絕對會大飽眼福。眾所周知，孔雀開屏的主要原因是為了繁殖求偶，這種行為是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。但據相關報導，開屏還有另外的原因，當孔雀感覺自身遇到危險時，也會開屏示威，保護自己。

孔雀的大尾屏上有著繽紛的線紋以及許多近似圓形的「眼狀斑」，這種眼狀斑主要是由紫、藍、綠、褐、黃、紅等六種顏色組成。每當孔雀遇到敵人來不及逃避時，便會突然開屏，並抖動發出沙沙的聲音，敵人看到這種「多眼怪物」，自然就不敢再向前捕食了。

此外，遊客們穿著大紅大綠的衣服，或者大聲的喧嘩等都有可能刺激孔雀開屏，引起它們的警惕戒備。因此若是遇到孔雀開屏，又沒有雌孔雀在附近，別以為它是喜歡你，很有可能是你冒犯了它的生活，此時的開屏就是一種示威、防禦的動作。