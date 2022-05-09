我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指重挫逾653點 史指跌破4000

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

南加華人「另類」過母親節 愛媽媽就為她洗腳

記者張宏／洛杉磯報導
奇諾岡（Chino Hills）的華人團體New Happy Life長者俱樂部盛裝慶祝母親節。（讀者提供）
奇諾岡（Chino Hills）的華人團體New Happy Life長者俱樂部盛裝慶祝母親節。（讀者提供）

華人另類過母親節南加聖伯納汀諾縣奇諾岡（Chino Hills）華人日前舉辦母親節活動，讓小輩幫長輩洗腳按摩奉茶以此體現孝道。

奇諾岡（Chino Hills）華人團體New Happy Life長者俱樂部，日前舉辦母親節「感恩按摩浴足活動」，讓會員為家中長輩洗腳按摩。

該俱樂部成員在理事長保秀琴的領導下，於舞蹈老師Liz Lin的家中舉辦慶祝母親節慶祝活動，邀請會員的父母、配偶、子女、甚至連孫子一起，幫長輩洗腳按摩奉茶，這次報名參加的共有八對，有女兒幫83歲的媽媽洗腳、有七歲的兒子幫爸爸洗腳、還有兒媳婦幫婆婆洗腳，甚至還有三對是先生感謝太太的辛勞，幫太太洗腳服務，此舉充分展現中華兒女感恩和孝道精神，也展現中華兒女老、中、青代孝道的傳承。

參加者Karena表示，比起各種母親節的禮物，為母親洗腳可謂是另一種關心與愛護。母親為了養大孩子，辛苦工作，在孩子生病時也是日夜操勞奔波，當母親勞累的時候，兒女幫她按摩、洗腳，對母親來說就是最大的欣慰。

被服務的長輩也深受感動，一名媽媽表示，看著兒女們細心地為她洗腳，感受孩子在為自己洗腳時的那份真誠，內心很感動。父母多年的辛勞歲月在雙腳上展露無遺，子女們可藉此體會父母為家庭的付出。

Liz Lin表示，一個洗腳禮儀讓服務者與被服務者都有思考與反思，孝道穿梭在小孩與大人的想法中，別有一番意義。

舞蹈老師Liz Lin和女兒合影。（讀者提供）
舞蹈老師Liz Lin和女兒合影。（讀者提供）
奇諾岡（Chino Hills）的華人團體New Happy Life長者俱樂部...
奇諾岡（Chino Hills）的華人團體New Happy Life長者俱樂部日前舉辦母親節「感恩按摩浴足活動」，讓會員為家中長輩洗腳按摩。（讀者提供）

母親節 華人 南加

上一則

南加3童被殺 母涉嫌謀殺被捕 1少年疑是幫兇

下一則

加州汽油價格再次上漲 每加侖平均價格上漲至 5.82元

延伸閱讀

母親節在女兒身邊被撞亡 肇事卡車司機仍在逃

母親節在女兒身邊被撞亡 肇事卡車司機仍在逃
女星母親節前一天確診 寂寞隔離中 希望兒子沒事

女星母親節前一天確診 寂寞隔離中 希望兒子沒事
母親節倍思親 保羅沃克女兒憶亡父 大讚：最好的家長

母親節倍思親 保羅沃克女兒憶亡父 大讚：最好的家長
巨人隊慶祝母親節 球衣裝備全變粉紅色

巨人隊慶祝母親節 球衣裝備全變粉紅色
31位幸福媽媽三代同堂 共慶母親節

31位幸福媽媽三代同堂 共慶母親節
吳京兒子好貼心 母親節給媽媽包餛飩

吳京兒子好貼心 母親節給媽媽包餛飩

熱門新聞

谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
疫情、失業、物價飛漲，撿瓶子變賣補貼家人的人愈來愈多。（記者楊青／攝影）

失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

2022-05-04 02:20
楊女士在邁阿密入住的酒店，她前後支付了雙倍房費 。（楊女士提供）

南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

2022-05-08 02:20
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
華資超市表示，並不是他們對弱小沒有同情心，而是他們也收到不少客人抱怨，一些客人不希望在購物時被人乞討，也擔心疫情的傳播，超市停車場的安全，也是他們考量的問題。（記者楊青／攝影）

超市：不是沒同情心 是被客人抱怨才會趕人

2022-05-04 02:19
比佛利山警局的偵探們正在對本案進一步調查中。（示意圖，比佛利山警局臉書）

一群武裝嫌犯搶劫洛市富豪區民宅

2022-05-04 15:02

超人氣

更多 >
時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高

房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確