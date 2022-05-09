南加3童被殺 母涉嫌謀殺被捕 1少年疑是幫兇

一名身分不明的少年因涉及此案也被捕。（KTLA5）

警方5月9日（周一）表示，在南加洛杉磯 聖費南度谷的西山（West Hills）附近，三名兒童在家中遇害，分別是一名 12 歲的女孩和兩名八歲的男孩。孩子的母親目前涉嫌謀殺罪已被捕，另有一名少年涉及此案也被捕。

這位母親被洛杉磯縣警局（LASD）認定為 38 歲的Angela Flores，她因涉嫌殺害自己的三名未成年子女於周日深夜被捕。洛杉磯市警察 局（ LAPD）發言人周一表示，一名身分不明的少年因涉及此案也被捕。發言人沒有提供有關少年的年齡、以及他與被害者的關係，也沒有說明逮捕的原因。

LAPD警官Orris表示，案發在8日（周日）早上 7 時 40 分左右，警察接到報警，趕到勝利大道（Victory Boulevard）22500 街區的家中，發現三名兒童；一名女孩和兩名男孩在現場被宣布死亡，他們的身分尚未公佈。

母親Flores在犯罪現場被拘留，後來被捕。調查人員仍在確定三名兒童何時遇害，尚未公佈孩子們死亡原因的具體信息。 Flores目前以 600 萬保釋金被關押。

鄰居們反映，周六晚上他們聽到一個女人拿著蠟燭和聖經在尖叫。另一位鄰居說：「沒有理由懷疑事發前這戶家庭有什麼問題，這個家庭有街區最好的房子，他們看起來真的是很好的人，沒有理由懷疑任何事情。發生這樣的事情太讓人震驚了。」