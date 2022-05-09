嚴重水資源限制可能襲擊南加州富裕社區

因應水資源匱乏，服務富人社區的Las Virgenes水區將取締違規者。（ABC 7）

愈富裕的城市，用水量愈多。ABC 7電視台報導，為因應加州 有史以來乾旱，各水區紛紛祭出嚴格的限水措施，然而，一些名流富豪家仍可見綠油油草坪，水資源單位也正取締這些拒絕節約用水、共體時艱的民眾。

洛杉磯縣北邊的Las Virgenes 地方水區（Las Virgenes Municipal Water District），往年一直是受爭議的用水大戶，該地區7萬5000戶平均每日用水超過200加侖，其中70%的水量，用於戶外澆水。

該水區主要服務的區域，包括卡拉巴薩斯（Calabasas）、阿拉古山（Agoura Hills）、隱藏谷（Hidden Hills）和西湖村（Westlake Village），許多地方是名人富豪首選住宅區。

該水區已要求客戶，每天使用約80至85加侖水，然不少用戶卻無視該規定，經過多次警告與罰款後，水區表示將安裝限流裝置控制水量。

水區官員麥克納特（Mike McNutt）說，「限流裝置是一種允許少量水進入室內的裝置，安裝該設備後，從水槽流出的速度、淋浴出水速度均會變慢」他說「重要的是，該設備幾乎消除灌溉系統運行能力，因此灌溉系統不會灑水。」

他並表示，即時監控技術（real-time technology）也允許水區監控用戶用水量，他們會透過該系統尋找違規者。

麥克納特說，他們客戶70%的用水量是在戶外澆水。從2022年6月1日開始，包括該水區在內，替數百萬南加 州客戶供水的大都會 水利局（Metropolitan Water District）將戶外澆水限制在每周一天。

他說，「660萬南加州人被認為是依賴加州水計畫，就像我們水區一樣，水資源來自同一水源，所以用量超過者，最終會從其他人處那邊奪走他們的水資源。」

用戶強森（Stephen Johnson）說，他已減少位於西湖村家中的戶外用水。「我可以用一個澆水罐澆灌一些植物，使用有壓力的噴水軟管，自己可以控制。」

Las Virgenes水局將於下周舉辦虛擬市政廳會議，解釋水資源狀況有多糟糕。