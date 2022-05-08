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橙縣台灣傳統周 台灣經典音樂及歌仔戲上線

橙縣訊
「傳統中的不傳統」的歌仔戲翻變出新意，以不同面向為傳統戲曲注入新生命，成就傳統中的不傳統，讓觀眾貼近臺灣生生不息的歷史脈動。（橙僑提供）
「傳統中的不傳統」的歌仔戲翻變出新意，以不同面向為傳統戲曲注入新生命，成就傳統中的不傳統，讓觀眾貼近臺灣生生不息的歷史脈動。（橙僑提供）

2022年橙縣台灣傳統周於5月7日舉辦第二場活動–「台灣經典音樂及歌仔戲」線上活動，當天演出繽紛多彩，采聲不斷。從美聲合唱、大提琴、口琴、合奏、獨奏到台灣歌仔戲，吸引逾200位僑民在線上共同聆賞。

「台灣經典音樂及歌仔戲」節目，一向為橙縣台灣傳統周歷年叫好又叫座的系列活動之一，今年傳統周籌備委員會精心安排四段精彩節目，上半場由王櫻倩擔任指揮的橙音兒童合唱團演唱「月亮代表我的心」、「O say, Can You See」、「月琴與橄欖樹之戀」及「On the Sunny Side of the Street」等四首中英文歌曲，天籟美聲，令人沉醉。

接者由鋼琴家曾文女士與大提琴手凃家瑄及凃可蕾姊妹，親子聯手合奏名曲，琴聲悠揚。再來表演的是由古怡芳團長率領、鍾希寅指揮的爾灣銀髮口琴團，這些退休的銀髮長者在鋼琴伴奏下演出「母親組曲」、「快樂的出帆」、「祈求」、「雨夜花」、「Top of the world」等曲目，將最美的琴韻分享愛好樂者。

下半場由成功大學台灣文學系與表演藝術總監劉南芳教授，和吳彥霖博士兩位學者，以「台灣歌仔戲與流行歌-傳統中的不傳統」為題，導聆歌仔戲與流行歌曲「隔壁親家」的關係，並以新編日治時代新劇「運河奇案」為例，演繹歌仔戲導入台語流行歌的淵源。應修平與邱孟姍兩位新生代演員，講解她們所主演的時裝歌仔戲「外木山的草鞋」，劇中不但有流行曲，且華語台語交雜，妙趣橫生。自世代相傳的「七字調」與「都馬調」等戲文與唱詞中翻變出新意，以不同面向為傳統戲曲注入新生命，成就傳統中的不傳統，令觀眾貼近台灣生生不息的歷史脈動。

最後由橙縣台灣傳統周共同召集人黃河芬主持，邀請劉南芳教授越洋上線，親自回應歌仔戲相關問題，氣氛熱烈，協助觀眾在觀戲後的熱烈情緒中深入瞭解戲曲之美

2022年橙縣台灣傳統周第二場活動–「台灣經典音樂及戲曲欣賞」，由王櫻倩指揮的橙...
2022年橙縣台灣傳統周第二場活動–「台灣經典音樂及戲曲欣賞」，由王櫻倩指揮的橙音兒童合唱團線上演唱「月琴與橄欖樹之戀」，天籟美聲，令人沉醉。（橙僑提供）
成功大學臺灣文學系與表演藝術總監劉南芳教授(左)，和吳彥霖博士(右)兩位學者以「...
成功大學臺灣文學系與表演藝術總監劉南芳教授(左)，和吳彥霖博士(右)兩位學者以「臺灣歌仔戲與流行歌-傳統中的不傳統」為題，導聆歌仔戲與流行歌曲的關連。（橙僑提供）
2022年橙縣台灣傳統周第二場活動–「台灣經典音樂及戲曲欣賞」，由王櫻倩帶領的橙...
2022年橙縣台灣傳統周第二場活動–「台灣經典音樂及戲曲欣賞」，由王櫻倩帶領的橙音兒童合唱團線上演唱「月亮代表我的心」。（橙僑提供）
由古怡芳團長率領、鍾希寅指揮的爾灣銀髮口琴團，這些退休的銀髮長者在鋼琴伴奏下演出...
由古怡芳團長率領、鍾希寅指揮的爾灣銀髮口琴團，這些退休的銀髮長者在鋼琴伴奏下演出「母親組曲」、「快樂的出帆」、「祈求」、「雨夜花」、「Top of the world」等曲目，將最美的琴韻分享愛好樂者。（橙僑提供）

橙縣 戲曲 退休

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