橙縣台灣傳統周 台灣經典音樂及歌仔戲上線

「傳統中的不傳統」的歌仔戲翻變出新意,以不同面向為傳統戲曲注入新生命,成就傳統中的不傳統,讓觀眾貼近臺灣生生不息的歷史脈動。(橙僑提供)

2022年橙縣 台灣傳統周於5月7日舉辦第二場活動–「台灣經典音樂及歌仔戲」線上活動,當天演出繽紛多彩,采聲不斷。從美聲合唱、大提琴、口琴、合奏、獨奏到台灣歌仔戲,吸引逾200位僑民在線上共同聆賞。

「台灣經典音樂及歌仔戲」節目,一向為橙縣台灣傳統周歷年叫好又叫座的系列活動之一,今年傳統周籌備委員會精心安排四段精彩節目,上半場由王櫻倩擔任指揮的橙音兒童合唱團演唱「月亮代表我的心」、「O say, Can You See」、「月琴與橄欖樹之戀」及「On the Sunny Side of the Street」等四首中英文歌曲,天籟美聲,令人沉醉。

接者由鋼琴家曾文女士與大提琴手凃家瑄及凃可蕾姊妹,親子聯手合奏名曲,琴聲悠揚。再來表演的是由古怡芳團長率領、鍾希寅指揮的爾灣銀髮口琴團,這些退休 的銀髮長者在鋼琴伴奏下演出「母親組曲」、「快樂的出帆」、「祈求」、「雨夜花」、「Top of the world」等曲目,將最美的琴韻分享愛好樂者。

下半場由成功大學台灣文學系與表演藝術總監劉南芳教授,和吳彥霖博士兩位學者,以「台灣歌仔戲與流行歌-傳統中的不傳統」為題,導聆歌仔戲與流行歌曲「隔壁親家」的關係,並以新編日治時代新劇「運河奇案」為例,演繹歌仔戲導入台語流行歌的淵源。應修平與邱孟姍兩位新生代演員,講解她們所主演的時裝歌仔戲「外木山的草鞋」,劇中不但有流行曲,且華語台語交雜,妙趣橫生。自世代相傳的「七字調」與「都馬調」等戲文與唱詞中翻變出新意,以不同面向為傳統戲曲 注入新生命,成就傳統中的不傳統,令觀眾貼近台灣生生不息的歷史脈動。

最後由橙縣台灣傳統周共同召集人黃河芬主持,邀請劉南芳教授越洋上線,親自回應歌仔戲相關問題,氣氛熱烈,協助觀眾在觀戲後的熱烈情緒中深入瞭解戲曲之美