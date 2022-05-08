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忘掉疫情 洛縣華人餐廳母親節高朋滿座 等位一小時

記者邵敏／洛杉磯報導
金都餐廳早上一開張，就有很多人等位，電話預定早在一周前就已訂滿。（记者邵敏／摄影）
金都餐廳早上一開張，就有很多人等位，電話預定早在一周前就已訂滿。（记者邵敏／摄影）

5月8日（周日）是傳統的母親節，也是疫情趨緩後的第一個母親節，洛杉磯縣華人城市各大餐廳高朋滿座，華人一家出動，慶祝這個溫馨的節日。有些餐廳早在一周前就已不再接收預定，節日當天等位的人更是排起了長隊。

8日中午12時左右，亞凱迪亞市（Arcadia）的金都餐廳座無虛席，工作人員表示，餐廳早上一開張，就已經有很多人守在門口等位，而電話預定的位置早在一周前就已訂滿。亞市不少居民一家前來慶祝母親節，有居民表示，他們已經在門口等了快一個小時，還沒有排到座位。

等位的不少華人已經摘下口罩，蔡太太笑著跟記者說，「我其實是想戴口罩的，但出門的時候就忘了，不過現在疫情越來越好轉，說實話心裡的戒備已經放下了，不是很擔心會被感染，已經習慣與病毒共存。」

華人李先生一家對疫情仍有所防範，自加州全面開放以來，他們家還沒有去餐廳吃過，母親節這一天，他特意一早致電羅斯密市（Rosemead）的華人餐廳，預定了不少菜，準備在家慶祝母親節。李太太說：「我們還沒有踏出去堂吃的這一步，聽說最近一段時間感染數據又開始上升，還是防著一點吧。」

李先生本以為外賣取餐會很快，但當天中午他趕到餐廳時，發現食客爆滿，就連拿外賣的人都排起長隊，「生意實在太好了，大家都在慶祝母親節，我按約定時間去拿外賣，結果在我前面排隊的就有十幾個人，我等了快半個小時才拿到。」

不少華人母親表示，節日的這一天，收到孩子、丈夫精心準備的禮物，很是感動，中午吃完大餐後，一家人再去逛商場、參加各種聚會活動，節目很是豐富。

8日中午12時左右，亞凱迪亞市的金都餐廳座無虛席。（記者邵敏／攝影）
8日中午12時左右，亞凱迪亞市的金都餐廳座無虛席。（記者邵敏／攝影）
蔡太太一家慶祝母親節，中午飲茶，下午再参加活动。（記者邵敏／攝影）
蔡太太一家慶祝母親節，中午飲茶，下午再参加活动。（記者邵敏／攝影）
張太太節日這一天，收到孩子、丈夫精心準備的禮物。（張太太提供）
張太太節日這一天，收到孩子、丈夫精心準備的禮物。（張太太提供）
張太太節日這一天，收到孩子、丈夫精心準備的禮物。（張太太提供）
張太太節日這一天，收到孩子、丈夫精心準備的禮物。（張太太提供）

母親節 華人 疫情

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