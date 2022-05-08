南加聖地牙哥住宅派對口角引發鬥毆刺傷 2死1傷

傷者被緊急送醫。（FOX5截圖）

5月8日週日凌晨在聖地牙哥 雅瑪查-洛米塔（Jamacha-Lomita）社區一棟住宅發生鬥毆刺傷事件，造成兩死一傷。據悉，嫌犯為一名38歲的男子。

聖地牙哥警局指出，5月8日(週日)約凌晨 2 點 40 分，在境內卡爾斯巴德街（Carlsbad Street）上靠近因斯代爾街（Innsdale Avenue）的社區一棟住宅發生刺傷事件。當警察 趕到時，發現三人受傷，其中兩人傷勢嚴重，救護人員曾對他們實施心肺復甦術等醫療援助，並有至少一人被送往醫院，但這兩人最後都被宣告不治。另有一名女性在現場手臂流血，救護人員替她包紮傷勢後，已被送往醫院治療，已無大礙。

警方目前已經逮捕一名與這次襲擊有關的 38 歲男子。兩名死者分別為一名32歲的男子，和一名 34 歲的男子。傷者為一名 24 歲的女性，警方並沒有公佈嫌疑人的姓名和受害者的姓名。

聖地牙哥警方坎貝爾（Lt. Jud Campbell）表示，這場攻擊事件應該是在家中聚會時發生肢體衝突進而導致三名受害者被刺傷，目前警方還在與目擊證人進行了解，嘗試釐清攻擊發生的原因。