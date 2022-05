巾幗會就職典禮於聖蓋博市隆重舉辦 政要雲集祝賀

新任會長楊弼(前排左六),公主 Karen Cantrell(前排左八起) ,創會會長張素久,中國駐洛杉總領事夫人陳蔚,國會議員趙美心,及第三届會長陳潔(前排左13起),蘇王秀蘭,方樹強等。(讀者提供)

巾幗會(JinGuo Committee)第四屆就職典禮於5月6日,在聖蓋博市喜來登酒店隆重舉辦。本屆會長楊弼, 感謝第三屆會長陳潔的推薦,更感謝所有巾幗姐妹們對她的鼓勵跟支持。

當天創會會長張素久,國會眾議員 趙美心(Judy Chu),加州 49 選區州眾議員方樹強(Mike Fong) ,加州55選區州眾議員陳立德(Philip Chen),中國駐洛杉磯總領事館總領事夫人陳蔚,聖蓋博市長丁言愉(Tony Ding),核桃副市長伍立倫(Allen Wu),前市長蘇王秀蘭( Mary Su)等政商界數百人參加了本次盛會。

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平也送來賀信,祝巾幗會在新一屆領導團隊帶領下,繼往開來,團結奮進,開拓進取,再創佳績,為增進華人 婦女權益、提升華人婦女形象、推動中美友好繼續貢獻力量。

在慶典上張平總領事夫人陳蔚表示,她代表張平和中國總領館,向新任會長楊弼及其領導班子表示熱烈祝賀和良好祝願。巾幗會在南加州華人社區備受推崇,自成立以來,一直致力於女性權益與發展。在每位會長的領導下,為促進中美友好、弘揚中華文化、增進僑胞福祉,以及促進中美兩國人民的了解和友誼,做出巨大的努力。

楊弼在會長就職典禮上表示,非常感謝創會會長張素久的支持,巾幗會在過去的兩年中因疫情關係很多活動都受到限制。接下來將會與巾幗會的姐妹們一起努力,團結其他社團,增強圖書會小組,健康養顏小組,醫學健康知識,婦女保健,EQ和IQ的潛能發揮以及情緒管理等。

接下來的目標是帶領團隊與主流社團的婦女社團聯誼,促進中美文化合作交流,互相學習,傳遞中華文化,中醫,教育,致力於華裔女性的自身發展,提升女性的地位跟形象,尊重女性的權益福祉,讓女性散發出自身的魅力,也預祝大家母親節快樂。

創會會長張素久表示,巾幗會創辦七年來,為僑居海外的女性同胞們開展了無數次豐富多彩的活動,靚麗的身影出現在各種文化藝術教育舞台。透過巾幗會這個平台相聚相惜,相互交流,提升海外華人女性的形象和地位,推動中美文化交流。

第三屆會長陳潔表示,巾幗會在創會會長張素久及幹部們的帶領下,在擔任會長的過去兩年,贊助和參與組織的活動30多次,疫情期間完成捐贈2萬個口罩給寶爾博物館,捐贈10萬個成人和兒童口罩給核桃市和核桃學區,幫助孩子們早日返校。

就職典禮還特別邀請奧斯卡和葛萊美獎得主,Stephanie Spruill著名歌唱家和詞曲作家,為現場帶來歌曲I will be there for you。就職慶典也為各界優秀人士頒獎,並安排了豐富多彩的節目。