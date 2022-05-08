巾幗會就職典禮於聖蓋博市隆重舉辦 政要雲集祝賀

新任會長楊弼（前排左六），公主 Karen Cantrell（前排左八起） ，創會會長張素久，中國駐洛杉總領事夫人陳蔚，國會議員趙美心，及第三届會長陳潔（前排左13起），蘇王秀蘭，方樹強等。（讀者提供）

巾幗會（JinGuo Committee）第四屆就職典禮於5月6日，在聖蓋博市喜來登酒店隆重舉辦。本屆會長楊弼， 感謝第三屆會長陳潔的推薦，更感謝所有巾幗姐妹們對她的鼓勵跟支持。

當天創會會長張素久，國會眾議員 趙美心(Judy Chu)，加州 49 選區州眾議員方樹強(Mike Fong) ，加州55選區州眾議員陳立德(Philip Chen)，中國駐洛杉磯總領事館總領事夫人陳蔚，聖蓋博市長丁言愉(Tony Ding)，核桃副市長伍立倫(Allen Wu)，前市長蘇王秀蘭( Mary Su)等政商界數百人參加了本次盛會。

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平也送來賀信，祝巾幗會在新一屆領導團隊帶領下，繼往開來，團結奮進，開拓進取，再創佳績，為增進華人 婦女權益、提升華人婦女形象、推動中美友好繼續貢獻力量。

在慶典上張平總領事夫人陳蔚表示，她代表張平和中國總領館，向新任會長楊弼及其領導班子表示熱烈祝賀和良好祝願。巾幗會在南加州華人社區備受推崇，自成立以來，一直致力於女性權益與發展。在每位會長的領導下，為促進中美友好、弘揚中華文化、增進僑胞福祉，以及促進中美兩國人民的了解和友誼，做出巨大的努力。

楊弼在會長就職典禮上表示，非常感謝創會會長張素久的支持，巾幗會在過去的兩年中因疫情關係很多活動都受到限制。接下來將會與巾幗會的姐妹們一起努力，團結其他社團，增強圖書會小組，健康養顏小組，醫學健康知識，婦女保健，EQ和IQ的潛能發揮以及情緒管理等。

接下來的目標是帶領團隊與主流社團的婦女社團聯誼，促進中美文化合作交流，互相學習，傳遞中華文化，中醫，教育，致力於華裔女性的自身發展，提升女性的地位跟形象，尊重女性的權益福祉，讓女性散發出自身的魅力，也預祝大家母親節快樂。

創會會長張素久表示，巾幗會創辦七年來，為僑居海外的女性同胞們開展了無數次豐富多彩的活動，靚麗的身影出現在各種文化藝術教育舞台。透過巾幗會這個平台相聚相惜，相互交流，提升海外華人女性的形象和地位，推動中美文化交流。

第三屆會長陳潔表示，巾幗會在創會會長張素久及幹部們的帶領下，在擔任會長的過去兩年，贊助和參與組織的活動30多次，疫情期間完成捐贈2萬個口罩給寶爾博物館，捐贈10萬個成人和兒童口罩給核桃市和核桃學區，幫助孩子們早日返校。

就職典禮還特別邀請奧斯卡和葛萊美獎得主，Stephanie Spruill著名歌唱家和詞曲作家，為現場帶來歌曲I will be there for you。就職慶典也為各界優秀人士頒獎，並安排了豐富多彩的節目。