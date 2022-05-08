研究稱美國約2000萬英畝農田遭永久性污染

美國農地可能遭受PFAS污染。（unsplash截圖）

一份最新的報告指出，美國約有2000 萬英畝的農田，可能長期受到被當作肥料的全氟/多氟烷基物質(PFAS）的污染，造成的後續問題包括對土地的傷害，及對人類的一系列健康風險。

PFAS是一種廣泛使用的化學物質，因其不易沾黏、防水、防油、防污等特性，被廣泛使用，常見的使用範圍有食品包裝盒，不沾鍋容器，皮革，塑膠等。其化學物質也因分解時間可長達數千年被稱為「永遠性化學物質」。長期接觸下來，會對人體造成一定的傷害，像是癌症 、甲狀腺功能紊亂、肝臟問題、免疫系統疾病、生殖異常和胎兒發育等問題，都跟PFAS脫不了關係。

全美主要的感染肥料來源是出自於廢水處理過程的副產品，它是人類排泄物和工業廢物（如 PFAS）從工業管道排放的混合物。許多廢物管理行業因糞便中含有豐富的土壤養分，便將其混合，重新包裝為肥料。

這項報告分析由「環境工作組」 (Environmental Working Group，簡稱EWG) 進行，旨在了解源自污水污泥或生物固體的農田污染範圍。 監管機構不要求對污泥進行 PFAS 檢測 或密切跟踪其傳播位置，公共衛生倡導者警告稱，這種做法正在毒害國家的食品供應。

EWG的政務主任費伯（Scott Faber）表示，在環保署(EPA)並不把各州的追踪，污染報告列為優先事項的情況下，可能永遠也不會知道PFAS造成的污染問題的全部範圍。

環保局的記錄顯示，自 2016 年以來美國有41 個州，有超過 190 億磅的感染肥料被用作肥料，全國每年有約60% 的感染肥料散佈在農田或其他領域。其中俄亥俄州 保留了所有州中最精確的記錄，自 2011 年以來，感染肥料已應用於至少5%的農田。推斷全美其他地區有約 2000 萬英畝土地至少受到一定程度的PFAS污染。

當越來越多的證據指向污泥與公共衛生問題，和受污染的飲用水息息相關時，許多人開始質疑花費數十億美元將污泥從水中提取出來運用在農業上的意義何在，並且要求禁止這種做法。

費伯表示，美國環保署大可要求處理廠檢測污泥中的 PFAS，並警告農民該肥料會有污染田地的可能性，但當局卻拒絕這樣做，現在能解決這個問題的方法，只有拒絕使用受 PFAS 污染的污泥來種植食物和動物飼料。