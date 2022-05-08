我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／中國封城 美商被迫另尋出路

美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

研究稱美國約2000萬英畝農田遭永久性污染

洛杉磯訊
美國農地可能遭受PFAS污染。（unsplash截圖）
美國農地可能遭受PFAS污染。（unsplash截圖）

一份最新的報告指出，美國約有2000 萬英畝的農田，可能長期受到被當作肥料的全氟/多氟烷基物質(PFAS）的污染，造成的後續問題包括對土地的傷害，及對人類的一系列健康風險。

PFAS是一種廣泛使用的化學物質，因其不易沾黏、防水、防油、防污等特性，被廣泛使用，常見的使用範圍有食品包裝盒，不沾鍋容器，皮革，塑膠等。其化學物質也因分解時間可長達數千年被稱為「永遠性化學物質」。長期接觸下來，會對人體造成一定的傷害，像是癌症、甲狀腺功能紊亂、肝臟問題、免疫系統疾病、生殖異常和胎兒發育等問題，都跟PFAS脫不了關係。

全美主要的感染肥料來源是出自於廢水處理過程的副產品，它是人類排泄物和工業廢物（如 PFAS）從工業管道排放的混合物。許多廢物管理行業因糞便中含有豐富的土壤養分，便將其混合，重新包裝為肥料。

這項報告分析由「環境工作組」 (Environmental Working Group，簡稱EWG) 進行，旨在了解源自污水污泥或生物固體的農田污染範圍。 監管機構不要求對污泥進行 PFAS 檢測或密切跟踪其傳播位置，公共衛生倡導者警告稱，這種做法正在毒害國家的食品供應。

EWG的政務主任費伯（Scott Faber）表示，在環保署(EPA)並不把各州的追踪，污染報告列為優先事項的情況下，可能永遠也不會知道PFAS造成的污染問題的全部範圍。

環保局的記錄顯示，自 2016 年以來美國有41 個州，有超過 190 億磅的感染肥料被用作肥料，全國每年有約60% 的感染肥料散佈在農田或其他領域。其中俄亥俄州保留了所有州中最精確的記錄，自 2011 年以來，感染肥料已應用於至少5%的農田。推斷全美其他地區有約 2000 萬英畝土地至少受到一定程度的PFAS污染。

當越來越多的證據指向污泥與公共衛生問題，和受污染的飲用水息息相關時，許多人開始質疑花費數十億美元將污泥從水中提取出來運用在農業上的意義何在，並且要求禁止這種做法。

費伯表示，美國環保署大可要求處理廠檢測污泥中的 PFAS，並警告農民該肥料會有污染田地的可能性，但當局卻拒絕這樣做，現在能解決這個問題的方法，只有拒絕使用受 PFAS 污染的污泥來種植食物和動物飼料。

檢測 俄亥俄州 癌症

上一則

因政治正確氛圍 亞裔寶寶廣告吃香 45分鐘躺賺1000元

延伸閱讀

美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務
俄烏戰爭+中國清零 歐洲企業加碼「錢進」美國

俄烏戰爭+中國清零 歐洲企業加碼「錢進」美國
第一夫人吉兒拜登突訪烏克蘭 表達美國支持

第一夫人吉兒拜登突訪烏克蘭 表達美國支持
美施壓台灣 購買更適合打贏中國的武器

美施壓台灣 購買更適合打贏中國的武器
賓州禁書全美第2多 幾全來自一個郡

賓州禁書全美第2多 幾全來自一個郡
移民不足→勞動力短缺 推升通膨、也推升房價

移民不足→勞動力短缺 推升通膨、也推升房價

熱門新聞

聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
經過一路的奔波，薛良權終於回到洛杉磯。（薛良權提供）

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

2022-05-01 20:08
工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）

加州公司替中低收入家庭免費安裝太陽能板 電費大降

2022-05-01 17:16
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
疫情、失業、物價飛漲，撿瓶子變賣補貼家人的人愈來愈多。（記者楊青／攝影）

失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

2022-05-04 02:20

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分
台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億

華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億