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因政治正確氛圍 亞裔寶寶廣告吃香 45分鐘躺賺1000元

記者張宏／洛杉磯報導
政治正確讓非裔和亞裔寶寶在廣告界受歡迎，一天工作45分鐘，躺著就能有千元進賬。(unsplash圖片）
政治正確讓非裔和亞裔寶寶在廣告界受歡迎，一天工作45分鐘，躺著就能有千元進賬。(unsplash圖片）

雖然「政治正確」（Political correctness）是一種抽象的觀念，多指在言辭、行為、政策中出於顧忌意識形態、價值觀和輿論壓力，而優先照顧某些觀念的自我審查意識，通常意指避免對社會某些群體造成冒犯。然而美國社會在這種氛圍下，華人演藝工作者透露主流廣告圈的秘辛，目前非裔亞裔寶寶在廣告界更加受歡迎；而亞裔寶寶不僅人以稀為貴，且薪酬也很可觀，寶寶一天只工作45分鐘，只需要躺著，笑一笑就能有千元進賬，可謂躺賺。

華人業者Selina是一名廣告導演，她表示，現在非裔和亞裔寶寶是廣告商的寵兒，不僅價格更貴，且因為疫情的關係，亞裔寶寶比其他族裔的寶寶更難找。一般寶寶都是找幾個月大的嬰兒，像她之前拍攝一個信用卡廣告，故事線是從求婚到結婚搬家到生子階段，因為演員是亞裔，所以要找的嬰兒也必須是亞裔。他們找了很久才找到一個合適的亞裔寶寶，因此開價也更高。

她說，或許有專門接洽寶寶的經紀人，但是他們當時動用很多關係才找到。通常規定寶寶一天最多只能工作45分鐘，他們付給寶寶每天的薪水大概是1000元，因為這個廣告的寶寶戲份多，拍的時間比較長，最後付了這個寶寶上萬元的工資。如果是通過親朋介紹的寶寶，在預算允許的情況下，會多付一些。如果是拍電影，日薪單價會比廣告低，廣告價格通常都會高一些。

寶寶在拍攝的時候要做的事情？通常要看拍攝需要，比較常見的是要寶寶笑、爬動，或者讓寶寶拿一些東西，比如產品，這種情況是用寶寶喜歡的玩具誘導他去抓，然後再將產品剪輯一起。

什麼樣的寶寶受歡迎？Selina說，願意配合的寶寶最受歡迎，比如需要笑時就不能哭。寶寶的長相則要看廣告商和導演的審美，比如有的特別喜歡捲毛寶寶，其他只要符合劇情就可以。

寶寶在片場是演員，不能當他是寶寶。Selina說，寶寶出場之前，導演助理會告知大家，寶寶就要來了，保持安靜，拍攝時打板也不能很用力。拍攝時也不能觸碰寶寶。如果有人因為看寶寶可愛就觸碰或者提出和寶寶合影，這會被看作不專業，下次就不會得到工作邀約。

政治正確讓演藝圈白人演員失去工作？Selina說，好萊塢堅持政治正確，選擇有色人種成為演藝圈一個默契。她有一個拍廣告的白人演員朋友，已搬回老家印第安納。當時這個朋友就說，面試很多工作，但對方只要非裔或者亞裔。現在超市尿不濕產品包裝上的小孩一般也沒有白人，拍廣告大家都很默契找有色人種，扮演他們的嬰兒自然也是有色人種。

亞裔 導演 非裔

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