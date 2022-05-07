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亞市前市長張勝雄支持張奔選教委

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞（Arcadia）前華人市長張勝雄（前排左六）6日前在家裡舉辦助選活動，力挺亞市學區教委候選人張奔（Ben Zhang，前排左七）。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞（Arcadia）前華人市長張勝雄（前排左六）6日前在家裡舉辦助選活動，力挺亞市學區教委候選人張奔（Ben Zhang，前排左七）。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）前華人市長張勝雄6日在家舉辦助選活動，力挺亞市學區教委候選人張奔（Ben Zhang），現場十多名亞市居民響應張勝雄呼籲，要動員親友為張奔投票

張勝雄表示，亞市需要新鮮血液，24歲的張奔願意出來服務社區是好事。希望大家能多支持年輕人參政議政，亞市學區學生的精神和身體健康都應該是學區教委的關注重點，而張奔和少年學生們會有很多共同語言，更能理解他們的訴求。

張奔表示，距離競選還有一個月的時間，他的競選團隊每天都在緊鑼密鼓的展開各種掃街拜票的活動。感謝張市長為他站台助選，他也得到亞市副市長鄭博仁、聖蓋博市長丁言愉等民選官員的支持。現場亞市的民眾不少都是華人家長，他希望大家能為他投票；而他也會抓緊最後衝刺，溝通選民，走街拜票、電話訪問、分發門前標牌等。

他說，亞市選民對教委的期許就是他的努力方向。他願意代表市民發聲，首先要瞭解市民的心聲，持續傾聽市民心聲是他始終堅持的工作。只有知道市民對教委的意見和期許，才可能有針對性把教委工作做的讓市民滿意。

他當選後工作重點包括，為所有學生提供最有效和最優質的指導，為他們的大學和職業生涯做好準備。確保強有力的財政支持，強化學區的責任制和誠信度，以提升學生對於未來成功的信心和做到讓家長放心和安心，培養和留住致力於為所有學生服務的優良教職員工等。

亞市教委選舉6月7日投票，今年教委會有兩席換屆，兩位現任教委方玉龍（Fenton Eng）和Leigh Chavez都尋求連任，張奔加入戰局，形成三人爭兩席的態勢。

亞市學區教委候選人張奔（Ben Zhang）6日和選民溝通。（記者張宏／攝影）
亞市學區教委候選人張奔（Ben Zhang）6日和選民溝通。（記者張宏／攝影）

學區 投票 華人

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