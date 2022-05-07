加州乾旱成常態 海水淡化開發新水源

海水濾水器的應用過程。(MIT新聞截圖)

「乾旱狀況越來越糟糕，我們需要和這座城市一起更努力，鼓勵大家節約用水，特別是在在夏天變得更熱的時候。尤其是我們第三年低於平均水平，我們現在正深陷於另一場乾旱中。」

美國國家海洋和大氣管理局（The National Oceanic and Atmospheric Administration）的數據顯示，去年是加州 最近128 年以來最乾旱的一年。而大都會水務局主要來源的科羅拉多河(Colorado River)，已降至滿水容量的 24%，連帶影響共同使用該水源的其他州，像是猶他州、內華達州、懷俄明州 、科羅拉多州、新墨西哥州 和亞利桑納州，總計影響七個州，約3000萬人口。

聖蓋博谷水區理事黃泰平表示，目前的乾旱危險程度已經到了需要全民重視的程度，現在全州節約目標是25%水目標，隨著乾旱的加劇，未來很可能看到強制性節約到35% 以上。而現在政府能做的方法也只是靠限制民眾用水而已，並不能靠提高水費來去節制，一旦政府開始以牟利為目的提高水費，隨著而來是通貨膨脹效應，其他能源費及物流人事等開支會跟著提高。

隨著乾旱在加州在過去近20年形成常態，從2011年 開始，到 2019年結束時有超過50%以上的土地都是處在D4等級 （異常乾旱），許多業者已著手回收家用廢水、加工淨化，希望能淨化廢水成為飲用水。

而根據麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）最新報導，他們的生物工程學院最近成功開發了一種便攜式海水淡化裝置，只需按一下按鈕，就可以將海水變成達到世界衛生組織質量標準的飲用水。

對此指導教授韓中允（Jongyoon Han，譯音）表示，在第一次運行時就很成功了，這非常令人興奮和驚訝。而下一個目標是讓這個設備提高其效率及普及化，以便未來更好幫助乾旱地區民眾和遭受自然災害的人們。