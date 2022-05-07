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艾爾蒙地社區資源中心開幕 提供健康護理和免費食物

艾爾蒙地市訊
艾爾蒙地社區資源中心盛大開幕。（Blue Shield of California）
艾爾蒙地社區資源中心盛大開幕。（Blue Shield of California）

洛杉磯護理健康計劃（L.A. Care Health Plan）和加州藍盾承諾健康計劃（Blue Shield of California Promise Health Plan），6日盛大舉行艾爾蒙地（El Monte）社區資源中心開業剪彩儀式，該中心將為會員和公眾提供許多免費服務。

該中心面積1萬2000平方呎，為洛杉磯護理健康計劃和加州藍盾承諾健康計劃的會員提供個性化服務，包括護理管理幫助、免費 Wi-Fi 和支持虛擬就診的私人房間、會員服務和福利導航，開設尊巴舞和瑜伽等健身課程、心理健康研討會、健康烹飪課程和健康教育課程，以及解決社會健康決定因素的資源，例如住房、食品保障、收入保障等。中心的食品儲藏室每週三2 :30pm至4:30pm開放，社區中任何人都可以按照先到先得的原則領取免費食品。

加州藍盾承諾健康計劃總裁兼首席執行官 Kristen Cerf 說，「我們致力於提供能夠對會員和社區的健康和福祉產生積極影響的健康和社會服務，包括保障糧食供應。許多社區在大流行期間，飢餓成為影響健康的長期問題。我們通過在該中心提供每週一次的免費食品儲藏室，直接幫助解決這個問題。」

該中心也是兩項健康計劃為開設 14 個聯合運營的社區資源中心而做出的 1.46 億元承諾中的最新成員，旨在幫助改善整個洛杉磯縣的會員和他們居住的社區的生活。

L.A. Care 首席執行官 John Baackes 說，「醫療保健不應該只是手袋裡的一張醫療卡。所以我們的一站式社區中心為聖蓋博谷不同社區提供服務，讓他們保持活躍、健康和知情。該中心的服務旨在為人們提供免費課程和實用的現場資源，旨在提高整體生活質量。」

L.A. Care/Blue Shield Promise 艾爾蒙地社區資源中心，地址3570 Santa Anita Ave. El Monte, CA 91731， 週一至週五上午 9 點至下午 5 點開放。更多資訊登錄activehealthyinformed.org

艾爾蒙地社區資源中心盛大開幕舞獅表演極具中華文化色彩。（Blue Shield ...
艾爾蒙地社區資源中心盛大開幕舞獅表演極具中華文化色彩。（Blue Shield of California）
洛杉磯護理健康和加州藍盾為會員們提供多項免費服務。（Blue Shield of...
洛杉磯護理健康和加州藍盾為會員們提供多項免費服務。（Blue Shield of California）

加州 洛杉磯 艾爾蒙地

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