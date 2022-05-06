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橙縣鋼琴教師猥褻多名兒童製作色情照片被判終身監禁

記者秦祖意/橙縣綜合報導
橙縣鋼琴老師John Mordecai Scott VI因長達20年性侵學生，多項重罪成立，６日被判刑100年至終身監禁。(橙縣警察局)
橙縣鋼琴老師John Mordecai Scott VI因長達20年性侵學生，多項重罪成立，６日被判刑100年至終身監禁。(橙縣警察局)

橙縣一名鋼琴老師因為性侵學生罪名，５月６日被判刑100年至終身監禁。這位鋼琴老師近 20 年在自己的音樂課上性侵學生。

他在今年3月因猥褻了八名女孩並拍攝多名受害者的色情照片被定罪，受害者中包括一名 10歲學生。他向她展示色情內容並拍攝了她。

65 歲的John Mordecai Scott VI，被裁定13項針對未成年人的猥褻和淫蕩行為的重罪，五項針對 14 或 15 歲兒童的猥褻行為的重罪，一項利用未成年人從事淫穢活動的重罪， 一項持有兒童色情內容的重罪，一項向未成年人展示淫穢資料的重罪，一項向未成年人散播色情內容以性侵的重罪，以及一項騷擾或性騷未滿18歲未成年人輕罪。

斯科特於3月14日被裁定猥褻八名年齡在7至15歲之間的女孩罪名成立。當時他在 Rancho Santa Margarita的Music Maker Piano Studio、米慎維埃和(Mission Viejo)的Coast Band Music以及他在Lake Forest的家中擔任鋼琴老師。他一直在保釋中等待審判，並在定罪後被立即拘捕。

斯科特從1996年開始在他的音樂課上對女學生進行了騷擾，包括指示一些女孩有節奏地張開雙腿，偽稱是她們音樂教學的一部分。他還向多名受害者展示了色情片，並拍攝了一名未成年女孩穿著內衣的色情姿勢。他也在猥褻一名未成年學生時聲稱自己是一名醫生。

執法部門在接獲一名10歲學生舉報後，稱斯科特在他的Lake Forest家上課時拍攝了她的不雅照片後，2014年對他的家執行了搜查。她在投訴時說，斯科特也向她展示了色情內容並拍攝了她。

由國土安全調查局(Homeland Security Investigations)領導的橙縣兒童剝削專案組(Orange County Child Exploitation Task Force)，在斯科特的電腦上發現了三名學生的色情照片，以及被改成色情圖像的其中兩名女孩的照片。調查人員還在斯科特的電腦裡發現了大量兒童色情內容。

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