百人會2022年會開幕 關注美中關係發展

前聯邦教育部助理副部長張曼君(前)和前美國駐華大使駱家輝(後)在百人會2022年會上。(張曼君提供)

華人 精英組織百人會 (Committee of 100)2022年會本周末在華府舉行,來自全美各地華人精英以及美中事務專家和學者300多人共襄盛舉,駱家輝等多位前美國大使都對中美關係未來發展深表關注並提出不同看法。

5日開始爲期三天的百人會年會在萬豪酒店舉行,來自南加州的前聯邦教育部 助理副部長張曼君和好萊塢奧斯卡電影人夫婿理查安德森、蒙特利公園市市長饒影凡,以及貝聿銘的兒子貝建中等應邀與會。張曼君表示,300多人參加了5日晚盛大開幕式,6日多場專題演講和討論及頒獎典禮,200多人參加。

百人會2022年會主題為「新千年的華裔美國人,肩負重擔,成就今天(Chinese Americans in the New Millennium,Heralding Today's Achievements, Shouldering Yesteryear's Burdens),重點探討美中關係未來發展。包括伊利諾伊州聯邦參議員Tammy Duckworth,美國前駐華大使和前商務部長、華盛頓州前州長暨百人會主席駱家輝,美國國務院政治事務副部長Victoria Nuland,前美國駐華大使Stapleton Roy,聯邦眾議員Jamie Raskin等分別做主題演講。

駱家輝認爲,美國與中國競爭是件好事,但競爭而不敵對,有助於增進中美友誼。

前美國駐華大使Stapleton Roy則認爲,中國與俄羅斯一起對抗烏克蘭,這是間接反對美國。他曾與中國領導人習近平的家人共進晚餐,兩國需要將民間的友誼主流化,不要敵對,中美兩國都很多共同之處,可以聯手合作。這位1935年6月出生在中國南京的亞洲事務專家,1991年至1995年間擔任美國駐中國大使。

年會今年表彰了兩位傑出人士,美國前國家安全顧問和國務卿基辛格博士獲貝聿銘獎,表彰他在百人委員會的傑出領導和成就;奧運會花樣滑冰金牌得主、六次美國冠軍和三次世界冠軍、來自鹽湖城的陳巍(Nathan Chen),獲得100位卓越開拓者殊榮。

此外,麻省理工學院獲得傑出服務和反種族仇恨勇氣獎;Stop AAPI Hate公益組織獲反擊仇恨犯罪和保持警惕傑出服務獎;Zoom創始人兼首席執行官Eric S. Yuan獲促進人類傑出服務獎。