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長榮航空看好貨運市場 再添一架波音777F貨機

本報訊
長榮航空看好貨運市場穩定成長，再添一架波音777F貨機。（長榮航空）
長榮航空看好貨運市場穩定成長，再添一架波音777F貨機。（長榮航空）

長榮航空6日經董事會通過，將與波音公司簽訂購買一架777F貨機，預計2023年底交機；長榮航空目前擁有8架波音777F貨機，進一步提升貨運運能，增加貨運市場競爭力；日前也與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時貨機機隊將達12架。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「為了達到貨機運能占比適度擴增，以提升經營風險承受能力，長榮航空不斷的評估客、貨運市場需求，並隨時檢視機隊組成，以做出最有競爭優勢的策略規劃。」

孫嘉明總經理進一步指出：「依據波音公司預測，未來20年航空貨運市場，會以4.0% 至4.6%的複合年均增長率成長，2040年的全球貨機需求將增長70%以上；因應貨運起飛時代，以及兼顧長期航網規劃與營業銷售需求，未來也會評估次世代的貨機機型，讓長榮航空在全球貨運蓬勃發展下，可以更彈性調整貨運航網與運能，滿足市場需求。」

波音777F貨機是全球最大的雙引擎全貨機，載貨能力達106公噸，與112噸酬載量的波音747-400F貨機相差無幾，滿載航程可達5,000海浬，具有飛行航程長且營運效益優異、可靠性高的特色，在節能環保方面也具有油耗較省的優點，是全球最搶手的貨機機型。

波音777F貨機與777-300ER客機所配置的發動機相同，飛航組員也只需完成差異課程訓練即可上線飛行，長榮航空營運的777機隊共計有34架777-300ER客機以及8架777F貨機，除了發動機維修管理更有效率，在航員調度方面亦更具彈性，有助於提升長榮航空整體營運效益。

長榮 航太 以色列

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