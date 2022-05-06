我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據雖佳 道指連跌六周

世說新聞／政治左、治安差 警長不爽又無奈

101歲老太長壽秘訣：旅行、編織、打麻將

記者邵敏／蒙特利公園市報導
101歲的陳吳梅芳，旅行、編織、打麻將從未停歇。（女兒陳清心提供）
101歲的陳吳梅芳，旅行、編織、打麻將從未停歇。（女兒陳清心提供）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）101歲老人陳吳梅芳，兒孫滿堂，過著幸福美滿的晚年生活。雖已年逾百歲，不僅能照顧自己的日常生活，還堅持編織毛衣，與家人打麻將，甚至跟著兒孫外出旅行，快樂生活的腳步從未停歇。

陳吳梅芳分享自己的長壽心得，101歲的她經常和子女外出旅行，最近剛去過聖塔芭芭拉（Santa Barbara）、拉斯維加斯（Las Vegas）等地，目前正計劃去紐約看望孫女一家。

女兒陳清心說，母親每次出行都很開心，「前段時間在聖塔芭芭拉旅行時，子女兒媳陪著她，旁邊老外看了十分羨慕，哪有這麼多年輕人圍著一個老太太，太有福氣了，洋人最多一人陪著一個老人到處走走。」

除了旅行之外，陳吳梅芳堅持給晚輩們編織毛衣，手腳從不停下來，女兒誇她編織的花樣圖案好看，孩子們穿著都很合身。疫情期間，退休居家的兒子、女婿陪老人打麻將消磨時間。陳清心說，「媽媽記憶不如以前，但腦子還是很好使，打麻將經常會贏，贏錢就請大家一起吃飯。」

問及老人長壽的秘訣，女兒說她日常生活非常規律，早餐喝一杯牛奶，白天吃麵食、蔬菜、蔥蒜和水果，較少吃肉類，多喝茶水，每天睡足八小時，早晚散步，還是一個虔誠的基督徒，時刻保持內心的平安喜樂，「母親喜歡運動健身，愛動，希望不會有躺在床上不能動的一天。」

隨著年歲漸長，陳吳梅芳如今聽力開始變差，但她一直堅持看報讀書，關心社會事務，參與社區活動。陳清心說，「每年雙十國慶，母親都會去參加升旗儀式，她腦子好手腳好，每天都活得很快樂。」

健身 疫情 退休

上一則

檢察官拒絕起訴維拉紐瓦2018競選洛縣警長的捐款者

延伸閱讀

黃泰平角逐議員 期望改善蒙特利公園市

黃泰平角逐議員 期望改善蒙特利公園市
林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷
蒙特利公園市警局 28日酒駕攔檢巡查

蒙特利公園市警局 28日酒駕攔檢巡查
蒙特利公園市警局28日酒駕攔檢巡查

蒙特利公園市警局28日酒駕攔檢巡查
從明治活到令和 日本最長壽婆婆辭世、享年119歲

從明治活到令和 日本最長壽婆婆辭世、享年119歲
林俊傑確診痊癒 燦笑為父慶生 粉絲調皮喊「公公」

林俊傑確診痊癒 燦笑為父慶生 粉絲調皮喊「公公」

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）

南加十餘華人城市6月起澆水設限 每周只能一次

2022-04-30 02:20
經過一路的奔波，薛良權終於回到洛杉磯。（薛良權提供）

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

2022-05-01 20:08
工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）

加州公司替中低收入家庭免費安裝太陽能板 電費大降

2022-05-01 17:16

超人氣

更多 >
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚

老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬
饒舌天后加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲商品打開美市場

饒舌天后加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲商品打開美市場
買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數