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世說新聞／政治左、治安差 警長不爽又無奈

檢察官拒絕起訴維拉紐瓦2018競選洛縣警長的捐款者

記者秦祖意/洛杉磯綜合報導
檢察官說證據不足，無法證明Tam's Burgers快餐老闆涉嫌2018年警長競選活動違法捐款。（Getty Images）
檢察官說證據不足，無法證明Tam's Burgers快餐老闆涉嫌2018年警長競選活動違法捐款。（Getty Images）

洛杉磯檢察官拒絕對警長維拉紐瓦 (Alex Villanueva) 2018 年競選活動的捐助者提出指控，稱沒有足夠的證據證明捐款是非法策劃的。

根據洛杉磯時報週四通過公共紀錄獲得的地區檢察官辦公室備忘錄，檢察官在收到時任警長Jim McDonnell競選團隊的投訴後，在 2018 年大選前一個月展開調查。Jim McDonnell競選團隊指控一家漢堡連鎖店老闆正在償還員工向維拉紐瓦捐款的費用。

這種被稱為「人頭捐贈者」的欺騙行為在競選財務法中是非法的，該法禁止個人以他人的名義競選捐款。

備忘錄稱，調查人員獲得了與各種捐贈相關的 22 個銀行賬戶的搜查令，並對捐贈者或其家人進行了 12 次面談。然而，他們沒有發現任何證據表明Chris Vovos，Tam's Burgers 和其他漢堡專營店的老闆觸法。一些員工告訴調查人員，餐廳經理 Manuel Gomez曾經要求他們捐款，但最終沒有得到報銷。其中兩名捐贈者是擁有一家陶器店的夫妻，他們告訴調查人員，教堂朋友Gomez給了1500元現金，讓他們捐贈給維拉紐瓦。

調查人員在2019 年搜查了Gomez的家，發現了與維拉紐瓦競選活動有關的物品，但「沒有任何證據能證明有罪」。1500元是個人捐贈者的最高金額，但調查人員寫道，他們無法確認捐款的來源。

大約在地區檢察官開始調查此案時，維拉紐瓦告訴洛杉磯時報，他相信所有他的競選捐贈者都是合法捐款。

該案檢察官說，雖然有合理的懷疑點，但這些證據沒辦法證明Gomez違法。檢察官寫道，捐款者們的銀行記錄、供詞和經濟狀況加深了這項洗錢犯罪的嫌疑。但是，只有陶器店老闆說他們獲得了1500元的報銷，但這遠低於能證明洗錢罪行最低 5,000元的門欄，所以還是無法證明洗錢罪名。

檢察官 洛杉磯

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