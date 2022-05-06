洛縣美術館線上首播60年代經典台語片

洛杉磯縣美術館首度線上播映60年代經典台語片。（臺灣書院）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處臺灣書院與洛杉磯縣美術館 (Los Angeles County Museum of Art, LACMA)合作，在今年5月亞太裔傳統月期間，線上播映經典60年代台語修復片，主題為「Dreaming Impossible Dreams」， 5月18日起至5月31日播映《丈夫的秘密》、《大俠梅花鹿》、《雙雄大鬥雙假面》、《龍山寺之戀》、《天字第一號》及《六個嫌疑犯》。

60年代為台語片全盛時期，當時影片膠卷大量佚失，近年由國家電影 及視聽文化中心進行數位修復。本次為美西地區首度辦理線上播映，主題以台灣戒嚴時期的社會氛圍背景下，台灣影人以旺盛的創作力來呈現市井小民在現實中不可及的幻夢。為使觀眾能深入瞭解影片，本活動特別製作6部導讀影片，邀請包括曾以小說作品《唐人街內部》(Interior Chinatown)榮獲美國國家圖書獎小說獎知名作家游朝凱(Charles Yu)等人，帶領美國觀眾從不同視角認識台灣電影文化影像美學。

洛杉磯縣美術館為美西最大公立美術館，其電影節目長期引介多元族群觀點及歷史文化，每周定期放映各類紀錄片、藝術電影、國際影展熱門影片，貼近世界電影產業脈動。活動免費報名(RSVP)請至：https://www.lacma.org/event/film-screenings-dreaming-impossible-dreams-taiwanese-language-films-1960s。