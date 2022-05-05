上海方艙醫院全民熱舞 過得有滋有味 視頻全錄

方艙看護領舞（前）病友一起跳。（視頻截圖）

上海疫情 爆發後，政府實行清零政策，核酸檢測 呈陽性反應者一律送入方艙醫院隔離。一般人通常會以為成百上千人擠在大廳內，心情鬱悶，生活枯燥，度日如年。然而，阿罕布拉 市朱女士近日收到上海親友一則視頻，反應方艙醫院夜生活，感覺艙內的「陽人」比艙外的「陰人」活得還快樂！

影音來源：讀者提供

這則病友拍攝的視頻介紹了方艙醫院夜生活，業餘活動豐富多彩，有幾百人一起大跳熱舞的場面，有舞林高手為病友或看護們獨舞表演，有年輕人群聚飲酒作樂交杯換盞，有單身男女投圈找真愛，甚至還有幾個病友一路抬送勞累癱倒的護理人員……。看到視頻後，有些洛杉磯親友如釋重負，方艙隔離生活，有吃有喝有跳舞，但同時也產生了一個疑問，有必要將一大群活奔亂跳的人隔離起來嗎？

朱女士說，自己有一個親戚被送到方艙，她是一個情格外向、喜愛熱鬧的年輕人，原來擔心她會受不了醫院的單調寂寞的生活。看到視頻後，有成百病友大跳集體舞，有年輕病友飲酒作樂，有單身病友投擲圈圈找真愛，方艙醫院居然成了歡樂場所，似乎過得挺開心，可以不必太擔心了。

她的另一位親戚被封控在小區超過一個月，做了大約20次核酸，雖然都呈陰性，但感覺生活過得太艱難。看到方艙醫院跳舞視頻，看似「陽間比陰間」還快樂。陽人找樂子，陰人找吃的，他甚至也想去做一個「陽人」，不愁吃喝還有跳舞，感覺回到大學時代的寢室集體生活。

有網友稱讚，上海人的生活態度值得稱讚，方艙住客哪像是病人，身體這麼好，出院後也許可以去當特種兵。有人讚美，苦中作樂是人生的正確態度。更有小粉紅表示，讓美國人看看，他們不可能這麼好！

但是，也有網友提出疑問，方艙醫院一群疲憊不堪的醫護，守著一群生龍活虎的無症狀感染者，有一個看護累癱了，被幾個病友抬走。一個大廳住好幾百人，一個挨一個，混在一起，空氣流通嗎？這麼多人一起跳舞，晚上有水洗澡嗎？更有人質疑，將一大群無症狀、活奔亂跳的人們隔離起來有必要嗎？美國要是這麼做，民眾早就上街抗議了！