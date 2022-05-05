新冠疫情對美中紋身愛好者影響不同 但只有這點相同
新冠肺炎疫情開始後，對美中兩國紋身愛好者的心態，及紋身設計圖案有很大影響。華裔紋身藝術家傅海林多年前自中國移民美國洛杉磯推廣亞洲紋身藝術，他也常返回中國從事紋身教學。他表示，美中紋身愛好者對待疫情的態度截然不同，也相應導致紋身設計圖案有不小差異。但共同點是都希望藉著紋身，強化戰勝病毒的力量。
紋身賦予力量、富貴長久
傅海林說，任何藝術形式對當下疫情，都會表現反應的敏銳性。而接觸的美國民眾，也都表現出一定的豁達、自信及包容。他們不懼怕病毒，認為能夠戰勝病毒，或者與病毒共存。疫情發生後，前來要求紋身的客人不減反增，除了洛杉磯居民，還有其它各州的紋身愛好者。他們所表現的心態是：疫情大流行，要勇敢生活在當下，需要做的事趕緊去做，表現出相當的自信心。
他說，一位42歲從德州來的白人男性紋身愛好者，原定選擇的紋身圖案是一隻鳳凰。但新冠肺炎疫情發生後，就決定更換設計圖案。對方理由是：由於疫情大流行，促使觀念改變，從內心對美麗的嚮往，轉而崇尚力量，希望將這種力量賦予給自己。這位男士將鳳凰圖案變為一個亞洲傳統文化中「武士」的形象，去殺一隻「惡龍」，讓這種力量傳遞給自身。傅海林耗時三天完成這項工作，對方很滿意，覺得自己更威武，似乎增添了無窮力量。
女性紋身愛好者也類似。傅海林說，一位在美國長大的韓裔女子，年齡30歲左右，幼年曾在中國東北哈爾濱生活過。韓裔女子說，新冠疫情發生後，她無法相信政府，更不相信疫苗，也無法預知在疫情中是否會繼續生存下去，因為有太多太多不確定性。她希望在手臂一直到前胸刺上傳統的蛇、牡丹圖案，象徵順意、富貴、長久。期望自己不會被病毒打倒，讓自己有更美好的人生。
也有喜歡中文字刺青的愛好者，表示要在身上刺上「我命由我不由天」，「寵辱不驚」這種帶有喊口號式的文字圖案。傅海林說，現在紋身趨勢是，文字圖案愈來愈少了，先前較流行的所謂護身符圖案也鮮見有人做了。
傅海林說，雖然遭遇疫情，但在客人中，真正在身上某個部位刺上殺死病毒圖案的很是鮮見，大多是藉著某種形象寓意，表達寄託自己的美好願望，或者為自己增加某種神力，戰勝疫情。他的紋身藝術設計風格主要是亞洲力量元素，所以前來的紋身愛好者，也是衝著亞洲元素前來紋身。
經濟考量，紋身圖案由大變小
談及中國紋身愛好者在疫情中的心態。傅海林說，或許美中兩國對於疫情管控政策不同，中國紋身愛好者顯得更加小心一些，較比美國紋身愛好者，自信心要弱許多。擔心自己做紋身期間，是否會被隔離，或者被感染。
他明顯感到，新冠肺炎疫情發生後，部分中國紋身愛好者取消原來大面積的紋身圖案，而改為小部位紋身，比如原來是在整個背部做紋身，改為在手臂或其它部位的小圖案紋身。這種改變可能與他們對未來經濟前景不確定有關，於是在紋身資金投入上就寧可少花一些，顯得更實際。而他們對紋身圖案的選擇，有較多西方文化元素。比如，玫瑰、匕首、戴著面具的西洋美女、西方騎士斬惡龍等。
富人刺青菩薩保佑自己發財
談及中國富人階層的紋身愛好者，傅海林說，2021年，他返回中國為一位中年機車貿易商做紋身，對方選擇在後背刺上菩薩圖案，希望菩薩保佑他在疫情中能夠一切平安。在紋身過程中，這位富商因為疼痛一直不停喊叫，富商的太太在旁邊很擔心，就建議若真的受不了，就不要做了。富商為了能讓菩薩「附體」，還是咬牙堅持下來。顯示富商對菩薩能夠賦予自己神力充滿信心，平安發財，更能戰勝疫情！
年輕人從事紋身師漸多 收入高
傅海林說，洛杉磯是全美紋身藝術較發達的地區之一，紋身師也屬於收入相對較高的職業。近年愈來愈多藝術院校畢業的年輕人加入這個行業，由於藝術水準提高，紋身圖案也愈來愈精緻。年輕人喜歡從事紋身師職業，也與對紋身傳統看法改變有關，以往人們對紋身刺青有偏見，認為有紋身的人多與幫派、吸毒有關，現在這種看法正逐漸改變。而且紋身圖案造型也更偏向個性化，與個人經歷和愛好有關。
談及美中紋身師的收入狀況，傅海林說，收入與紋身師的水平不同有不小差別。在美國，好的紋身師每個月可以賺到2萬元左右，最低時薪150元，最高可以達到一小時800元，有的甚至會更高。在中國高端的紋身師可以一個小時賺人民幣4500元左右，一般紋身師在中國一小時也能賺人民幣600至1000元不等。
上一則
FB留言