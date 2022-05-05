新冠疫情對美中紋身愛好者影響不同 但只有這點相同

紋身圖案。（傅海林提供）

新冠肺炎疫情 開始後，對美中兩國紋身愛好者的心態，及紋身設計圖案有很大影響。華裔紋身藝術家傅海林多年前自中國移民美國洛杉磯 推廣亞洲紋身藝術，他也常返回中國從事紋身教學。他表示，美中紋身愛好者對待疫情的態度截然不同，也相應導致紋身設計圖案有不小差異。但共同點是都希望藉著紋身，強化戰勝病毒的力量。

紋身賦予力量、富貴長久

傅海林說，任何藝術形式對當下疫情，都會表現反應的敏銳性。而接觸的美國民眾，也都表現出一定的豁達、自信及包容。他們不懼怕病毒，認為能夠戰勝病毒，或者與病毒共存。疫情發生後，前來要求紋身的客人不減反增，除了洛杉磯居民，還有其它各州的紋身愛好者。他們所表現的心態是：疫情大流行，要勇敢生活在當下，需要做的事趕緊去做，表現出相當的自信心。

他說，一位42歲從德州來的白人男性紋身愛好者，原定選擇的紋身圖案是一隻鳳凰。但新冠肺炎疫情發生後，就決定更換設計圖案。對方理由是：由於疫情大流行，促使觀念改變，從內心對美麗的嚮往，轉而崇尚力量，希望將這種力量賦予給自己。這位男士將鳳凰圖案變為一個亞洲傳統文化中「武士」的形象，去殺一隻「惡龍」，讓這種力量傳遞給自身。傅海林耗時三天完成這項工作，對方很滿意，覺得自己更威武，似乎增添了無窮力量。

女性紋身愛好者也類似。傅海林說，一位在美國長大的韓裔女子，年齡30歲左右，幼年曾在中國東北哈爾濱生活過。韓裔女子說，新冠疫情發生後，她無法相信政府，更不相信疫苗，也無法預知在疫情中是否會繼續生存下去，因為有太多太多不確定性。她希望在手臂一直到前胸刺上傳統的蛇、牡丹圖案，象徵順意、富貴、長久。期望自己不會被病毒打倒，讓自己有更美好的人生。

也有喜歡中文字刺青的愛好者，表示要在身上刺上「我命由我不由天」，「寵辱不驚」這種帶有喊口號式的文字圖案。傅海林說，現在紋身趨勢是，文字圖案愈來愈少了，先前較流行的所謂護身符圖案也鮮見有人做了。

傅海林說，雖然遭遇疫情，但在客人中，真正在身上某個部位刺上殺死病毒圖案的很是鮮見，大多是藉著某種形象寓意，表達寄託自己的美好願望，或者為自己增加某種神力，戰勝疫情。他的紋身藝術設計風格主要是亞洲力量元素，所以前來的紋身愛好者，也是衝著亞洲元素前來紋身。

經濟考量，紋身圖案由大變小

談及中國紋身愛好者在疫情中的心態。傅海林說，或許美中兩國對於疫情管控政策不同，中國紋身愛好者顯得更加小心一些，較比美國紋身愛好者，自信心要弱許多。擔心自己做紋身期間，是否會被隔離，或者被感染。

他明顯感到，新冠肺炎疫情發生後，部分中國紋身愛好者取消原來大面積的紋身圖案，而改為小部位紋身，比如原來是在整個背部做紋身，改為在手臂或其它部位的小圖案紋身。這種改變可能與他們對未來經濟前景不確定有關，於是在紋身資金投入上就寧可少花一些，顯得更實際。而他們對紋身圖案的選擇，有較多西方文化元素。比如，玫瑰、匕首、戴著面具的西洋美女、西方騎士斬惡龍等。

富人刺青菩薩保佑自己發財

談及中國富人階層的紋身愛好者，傅海林說，2021年，他返回中國為一位中年機車貿易商做紋身，對方選擇在後背刺上菩薩圖案，希望菩薩保佑他在疫情中能夠一切平安。在紋身過程中，這位富商因為疼痛一直不停喊叫，富商的太太在旁邊很擔心，就建議若真的受不了，就不要做了。富商為了能讓菩薩「附體」，還是咬牙堅持下來。顯示富商對菩薩能夠賦予自己神力充滿信心，平安發財，更能戰勝疫情！

年輕人從事紋身師漸多 收入高

傅海林說，洛杉磯是全美紋身藝術較發達的地區之一，紋身師也屬於收入相對較高的職業。近年愈來愈多藝術院校畢業的年輕人加入這個行業，由於藝術水準提高，紋身圖案也愈來愈精緻。年輕人喜歡從事紋身師職業，也與對紋身傳統看法改變有關，以往人們對紋身刺青有偏見，認為有紋身的人多與幫派、吸毒有關，現在這種看法正逐漸改變。而且紋身圖案造型也更偏向個性化，與個人經歷和愛好有關。

談及美中紋身師的收入狀況，傅海林說，收入與紋身師的水平不同有不小差別。在美國，好的紋身師每個月可以賺到2萬元左右，最低時薪150元，最高可以達到一小時800元，有的甚至會更高。在中國高端的紋身師可以一個小時賺人民幣4500元左右，一般紋身師在中國一小時也能賺人民幣600至1000元不等。