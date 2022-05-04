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南加河濱安靜社區凌晨發生槍擊案 2死1傷

南加河濱一個安靜社區發生槍擊案 2死1傷

本報記者╱河濱報導
南加河濱一個安靜社區發生槍擊案， 兩死一傷。（本報檔案照）
南加河濱一個安靜社區發生槍擊案， 兩死一傷。（本報檔案照）

官員說，週三早上在南加內陸河濱( Riverside)發生的一場槍擊事件中，三人中彈，造成兩死一傷。

5月4日凌晨2點15分左右，當地傳出槍擊事件，調查人員搜查了位於La Sierra大道附近的Pierce街的一棟建築。河濱警方說，當警察趕到時，有幾個人在現場，其中兩人受了槍傷。

河濱警察局發言人 Ryan Railsback 說，到目前為止，警方知道有三人在這所房子裡被槍傷，其中兩人死亡。這三人當中的第一人在現場被宣布死亡；第二個人被送往醫院，預計將倖免於難；第三個人不久後就被發現了。

Railsback 說，大約是在10到15分鐘後，市中心的警察在前往警察局途中，也就是在14街91號立交橋處被一輛汽車攔下，車內有一名成年男性受槍傷，無法呼吸。該名男子後來在醫院死亡。

Railsback 指出，警方正試圖弄清楚這些被擊中的人是否也開槍了？ 雖然這個案發地點不在警方的雷達上，但警方去年收到線索指稱這戶住宅有賭博設備。「我們不知道這是否與槍擊案有關，我們不知道是不是不同的人」。

而當警察到達現場時，拘留了在場的人，以及發現第三名男子的車內的人。

Riverside 居民 Jerry Miller 說，這有點令人不安，因為這裡通常是一個安靜的區域。

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