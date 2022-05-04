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最高法院計劃推翻墮胎權 洛市抗議者與警察發生衝突

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯民眾5月3日在市中心舉行抗議推翻墮胎權的活動。（KTLA5）
洛杉磯民眾5月3日在市中心舉行抗議推翻墮胎權的活動。（KTLA5）

最高法院有意推翻墮胎權受憲法保障的裁定，大法官撰寫的意見草稿竟然外洩，引發洛杉磯的抗議者3日晚與警方發生衝突，導致一名警官受傷。

洛杉磯民眾5月3日（周二）在市中心潘興廣場（Pershing Square），舉行抗議推翻墮胎權的活動。據洛市警察局長摩爾（Michel Moore）說，最初警局為參加集會的人提供護送，抗議者從西第一街（W. First Street）的法院大樓走到潘興廣場。

晚上 8 時 50 分左右，洛市警局發布了一條推文，敦促人們避開該地區，因為「警察行動」預計會導致交通延誤和擁堵。摩爾說，部分參加集會的人當晚試圖「佔領十字路口」，當警察準備清理該地區時，一些人向警察投擲石塊和瓶子。現場視頻顯示，武裝人員試圖控制人群，至少一輛警車的擋風玻璃被砸碎。摩爾表示，一名警官明顯受傷，受傷程度目前尚不清楚。

當晚的活動後來導致警局宣布「全市戰術警報」，意味著警察處於高度戒備狀態，整個晚上待命。警方表示，直到晚上 10 時 30 分，現場大部分已經清理完畢，全市範圍的警報也被取消。

周二晚的抗議活動是全國數百起活動之一，其中包括大洛杉磯地區的數十起抗議，在與警方發生衝突前，抗議活動被認為是和平而有序的。全國性的抗議活動是在最高法院撰寫的文件洩露後發生的，文件暗示大法官將投票推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的判決，該項判決承認婦女墮胎權受憲法保障，這是保護墮胎合法化具有里程碑意義的法律決定。

洛杉磯抗議者3日晚與警方發生衝突，導致一名警官受傷。（KTLA5）
洛杉磯抗議者3日晚與警方發生衝突，導致一名警官受傷。（KTLA5）
抗議者與警察發生衝突，至少一輛警車的擋風玻璃被砸碎，一名警官明顯受傷。（KTLA...
抗議者與警察發生衝突，至少一輛警車的擋風玻璃被砸碎，一名警官明顯受傷。（KTLA5）

警察 墮胎 洛杉磯

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