美國華人政治聨盟宣布6月7日初選為南加11位候選人背書
加州期中選舉6月7日初選將臨，南加地區有眾多華洋候選人角逐聯邦、加州、洛杉磯縣、聖蓋博谷地方城市和學區等各級公職。美國華人政治聨盟將為11位候選人背書，動員華人和各族裔選民支持他們連任成功或旗開得勝。
得到美國華人政治聨盟背書的11位候選人名單如下，
聯邦層面：支持國會加州27區眾議員（Member of US Congress）趙美心（Judy Chu），競選連任第28新選區眾議員；國會加州39區眾議員金映玉（Young Kim），競選連任第40新選區眾議員。
加州層面：支持加州主計長（California State Controller）參選人饒影凡（Yvonne Yiu）；加州保險局長（California State Insurance Commissioner）參選人Vinson Eugene Allen；加州49區眾議員（Assembly Member）方樹強（Mike Fong）競選連任。
洛杉磯縣層面：支持洛杉磯縣第一區縣政委員（County Supervisor）蘇麗絲（Hilda Solis）競選連任；洛杉磯縣估值官（Assessor）Jeffrey Prang競選連任；洛杉磯高等法院法官（Superior Court Judge）參選人Melissa Lyons。
地方學區：支持巴沙迪那學院（PCC）學區理事第7區參選人王耀正（Alton Wang）；巴沙迪那學院（PCC）學區理事第5區參選人鄺一正（Kristine Kwong）；亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教委參選人張奔（Ben Zhang）。
美國華人政治聯盟主席盧春雨暨全體理事，訂2022年5月12日（星期四）上午11時30分至下午1時假蒙市金都海鲜酒樓，舉行新聞發佈會，宣布為這些參加聨邦，加州及地方政府公職選舉的候選人背書支持，透過文宣和捐款等活動，幫助他們選舉成功。
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