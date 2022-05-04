美國華人政治聨盟宣布6月7日初選為南加11位候選人背書

國會眾議員趙美心。（本報檔案照）

加州 期中選舉6月7日初選將臨，南加地區有眾多華洋候選人角逐聯邦、加州、洛杉磯 縣、聖蓋博谷地方城市和學區等各級公職。美國華人政治聨盟將為11位候選人背書，動員華人和各族裔選民支持他們連任成功或旗開得勝。

得到美國華人政治聨盟背書的11位候選人名單如下，

聯邦層面：支持國會加州27區眾議員 （Member of US Congress）趙美心（Judy Chu），競選連任第28新選區眾議員；國會加州39區眾議員金映玉（Young Kim），競選連任第40新選區眾議員。

加州層面：支持加州主計長（California State Controller）參選人饒影凡（Yvonne Yiu）；加州保險局長（California State Insurance Commissioner）參選人Vinson Eugene Allen；加州49區眾議員（Assembly Member）方樹強（Mike Fong）競選連任。

洛杉磯縣層面：支持洛杉磯縣第一區縣政委員（County Supervisor）蘇麗絲（Hilda Solis）競選連任；洛杉磯縣估值官（Assessor）Jeffrey Prang競選連任；洛杉磯高等法院法官（Superior Court Judge）參選人Melissa Lyons。

地方學區：支持巴沙迪那學院（PCC）學區理事第7區參選人王耀正（Alton Wang）；巴沙迪那學院（PCC）學區理事第5區參選人鄺一正（Kristine Kwong）；亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教委參選人張奔（Ben Zhang）。

美國華人政治聯盟主席盧春雨暨全體理事，訂2022年5月12日（星期四）上午11時30分至下午1時假蒙市金都海鲜酒樓，舉行新聞發佈會，宣布為這些參加聨邦，加州及地方政府公職選舉的候選人背書支持，透過文宣和捐款等活動，幫助他們選舉成功。