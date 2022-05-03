洛杉磯前聯邦特工因收賄、洗錢等控罪成立 恐終身坐監

洛杉磯一個聯邦陪審團3日裁定，一位前國土安全部特工接受現金等罪名成立。（示意圖，本報檔案照）

洛杉磯 一個聯邦陪審團3日裁定，一位前國土安全部特工接受現金等罪名成立；該名特工被控接受有組織犯罪的現金和其他利益，包括旨在幫助兩名外國人非法入境的行動。

根據聯邦檢察官 辦公室， 48 歲的小西斯內羅斯 (Felix Cisneros Jr.) 被判犯有一項共謀賄賂公職人員，一項賄賂罪，26項洗錢罪和兩項提交虛假納稅申報表的罪名，該項裁決在宣讀後，小西斯內羅斯當場被聯邦政府羈押。

聯邦檢察官說，小西斯內羅斯在 18 個月的時間裡，也就是從2015 年 9 月開始，從一位與有組織犯罪有關的人士那裡，收受現金、支票 、私人飛機旅行、奢侈品、酒店住宿、膳食和其他物品。

檢察官說，小西斯內羅斯在工作時，於 2015 年和2016 年從對方收到10萬元的支票和禮物。而作為賄賂的交換，小西斯內羅斯使用 DHS 數據庫，以便更改一位德國國民的信息；獲得國土安全部的正式信函，以允許與有組織犯罪人物姊夫相關的一名假釋犯從墨西哥到美國，他並提供對方庇護申請的最新信息；收集有關犯罪夥伴的信息，並提供對方執法單位調查的信息。

洛杉磯聯邦陪審團並發現，小西斯內羅斯還少報了聯邦所得稅收入，2015 年少報至少 2萬元，2016年少報至少 7萬3404 元。

該案已定於 8 月 1 日宣判。小西斯內羅斯面臨的共謀指控，最高可被判處五年的聯邦監獄刑期，賄賂罪名最高 15 年刑期，每項洗錢指控最高 20 年刑期，每項稅項最高三年刑期。由於他被控26項洗錢罪，以每項控罪最高可被判20 年刑期來看，他面臨的刑度將很可觀。