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洛市截至 4 月底122起兇殺案 15年來新高

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
洛杉磯市截至 4 月底有122起兇殺案， 15年來新高。（洛市，示意圖，本報檔案照）
洛杉磯市截至 4 月底有122起兇殺案， 15年來新高。（洛市，示意圖，本報檔案照）

洛杉磯市4 月份謀殺案再次大幅增加，達到 36起。去年同期為 21 起，前年為 24 起。洛杉磯市警察局局長摩爾（Michel Moore）說，該市超過五分之一的兇殺案受害者是無家可歸的人。

洛杉磯市警方的最新數據顯示，兇殺案達到 15 年來的最高紀錄。專家表示，雖然新發布的數據顯示暴力事件急劇升級的情況可能逐漸趨於平穩，但發生頻率仍遠高於幾年前，是2006 年以來的最高紀錄。

截至 4 月 30 日，洛市總共發生122 起兇殺案，比 2021年同期多六起，是2006 年以來最高紀錄。

洛市警局局長摩爾在接受洛杉磯時報採訪時指出，當局看到許多與幫派聯繫在一起的街頭暴力事件，加上許多現成的和容易取得的手槍和步槍，這也導致兇殺和槍擊事件頻繁發生。

與 2021 年相比，今年僅稍微上升，但兇殺案數量相比於 2020 年同期增加約 40%，其中包括新冠肺炎在美國泛濫前的幾個月。

根據洛市警局數據，截至 4 月 23 日的槍擊事件比去年下降 2.9%，但比 2020 年上升近 69%。所有類型的暴力犯罪與去年相比增加 7.2%，其中大部分來自襲擊和搶劫，其中許多涉及槍支。而搶劫案比去年增加 18.5%。入室盜竊增加 8%。機動車盜竊比去年增加 13.1%，總共增加近 40%。

摩爾表示，警方現在的首要工作是試圖平息任何進一步的暴力行為，也將會與社區領袖合作，平息可能引發幫派槍擊事件的糾紛，並增加調查資源識別和逮捕嫌疑人。但他補充，警方需要證人和其他有信息的人的幫助，他們通常不願協助警方。而通常許多受害者及行凶者都是流浪漢，這也讓警方的調查工作更加艱難。

洛杉磯 槍擊 幫派

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