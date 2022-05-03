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聖蓋博谷626 黃金街道日回歸 民眾共享健行騎行之樂

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
騎車民眾停下，瀏覽攤位種類。（記者張庭瑜／攝影）
騎車民眾停下，瀏覽攤位種類。（記者張庭瑜／攝影）

疫情影響下停辦兩年後，「626黃金街道日」(626 Golden Streets Mission-to-Mission) 於5月1日盛大回歸，提倡環保無車全民健行。當天不少民眾攜帶腳踏車參加，騎完全程後直呼「好舒服」。

626 黃金街道日由「活力聖蓋博谷」 （Active San Gabriel Valley）主辦，洛杉磯縣交通局（Metro）協辦，並在沿途設立交通管制。活動街道從南巴沙迪那（South Pasadena）直到聖蓋博市（San Gabriel），途經阿罕布拉市（Alhambra），開闢出一條開放式通道，讓許多民眾可以健行，或攜帶自行車、滑板，或是慢跑參與其中。

一位騎腳踏車的民眾舒曼（Ricky Sherman）表示，這次活動是在網路上看到的，加上之前就有參加過活動，所以對於今年活動能重新再次舉辦很雀躍，也很開心能跟大家一起呼吸新鮮空氣，享受陽光。

黃金街道的中心點阿罕布拉市也設立了許多攤位，像是點心攤，攀岩區，加上沿途的商家、餐廳，讓許多民眾帶著小孩一起度過久違的輕鬆週日下午。

另一名參與民眾林喬洪（Lin Joy Hom）表示，在看到網路上的相關資訊就來參加了，看到大家都能出來走走，加上很多攤位都是為小孩設計，讓整體活動體驗感覺很棒。雖然今年還是有疫情的考量，但看到大家還是很警覺的戴起口罩，並保持適當距離，讓他感覺十分安心。

疫情 阿罕布拉 聖蓋博

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