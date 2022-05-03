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南加華裔混血兒凱拉榮獲休士頓國際電影節大獎

記者張宏／洛杉磯報導
南加華裔混血兒凱拉珀漢(Kayla Bohan)日前獲得第55屆休士頓國際電影節(WorldFest-Houston International Film Festival)最佳新晉女演員雷米金獎。（凱拉提供）
南加華裔混血兒凱拉珀漢(Kayla Bohan)日前獲得第55屆休士頓國際電影節(WorldFest-Houston International Film Festival)最佳新晉女演員雷米金獎。（凱拉提供）

南加華裔混血兒凱拉珀漢(Kayla Bohan)，日前獲得第55屆休士頓國際電影節(WorldFest-Houston International Film Festival)最佳新進女演員雷米金獎(Gold Remi Award)。

休士頓國際電影節由國際電影藝術協會於1961年8月創辦，與舊金山國際電影節、紐約電影節是北美洲最早創辦的三大電影節，其中「雷米金獎」是業界人士心目中含金量最高的電影標竿獎項之一。11歲的凱拉在電影「Harper」裡的出色表現獲得雷米金獎。

她說，頒獎典禮當晚恰巧是她12歲生日，電影裡她飾演一個突然失去單身父親，被迫與酗酒的阿姨一起住在破舊家庭農場的11歲女孩，電影裡最難表達的情緒，是那種難以逃脫命運的無力感，看着觀眾在觀看影片時和她一起歡笑，一起流淚，感覺特別有成就感。該片導演Kate Bohan也獲頒傑出導演獎，她也為他感到高興。

凱拉珀漢是中美混血，在洛杉磯出生長大，是演員、歌手和品牌代言人。2017年，凱拉珀漢出演美國長篇故事電影「KAYLA」，與美國男演員Joe Estevez & Kyle Devero，及中國電影藝術家呂麗萍對戲，憑此獲得多項國際最佳女演員大獎，一鳴驚人。 「KAYLA」為她贏得2018 年洛杉磯電影節最佳童星女演員、荷蘭Nviff國際電影節公共形象獎等眾多大獎。

電影 導演 洛杉磯

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