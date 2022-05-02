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洛縣高速路車禍2死 1死者為18歲華女 肇事者逃逸

洛杉磯訊
加州公路巡警局稱，30日（周六）早些時候，在洛杉磯縣康普頓（Compton）附近的91號高速公路上，發生交通事故，造成兩人死亡，肇事者逃逸。（示意圖，加州公路巡警局官網）
加州公路巡警局稱，30日（周六）早些時候，在洛杉磯縣康普頓（Compton）附近的91號高速公路上，發生交通事故，造成兩人死亡，肇事者逃逸。（示意圖，加州公路巡警局官網）

加州公路巡警局稱，30日（周六）早些時候，在洛杉磯縣康普頓（Compton）附近的91號高速公路上，發生交通事故，造成兩人死亡，肇事者逃逸。兩名死者有一人為來自華人密集城市艾爾蒙地（El Monte）的華裔居民Jadelynn Kwok。

據悉，加州高速路巡警當時回應了有關交通碰撞的報警電話，最初報告稱這場致命車禍似乎是街頭賽車的結果。一輛本田（Honda）的駕駛撞到一輛2000年豐田4Runner的左側，導致豐田撞到高速公路右肩的一根桿子。

據法醫報告，死者是來自杭廷頓灘市的24歲駕駛Michael Fiorillo，和來自艾爾蒙地的18歲乘客Jadelynn Kwok，倆人都當場死亡。

逃逸的本田駕駛最後一次出現在Acacia街以西的91號高速公路上向東行駛，目前尚未被捕。加州公路巡警局正在尋求公眾幫助以找到這名肇事司機。任何了解車輛或車禍信息的人，都可以撥打(424) 551-4000聯繫調查官A. Phillipson，或公共信息官 Angelia Gonzales。

據社交媒體顯示，18歲的Jadelynn Kwok去年剛從高中畢業，並在臉書上高興曬出她被洛杉磯的Charles R. Drew University of Medicine and Science醫學院的錄取信。

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