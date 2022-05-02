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洛杉磯大屠殺博物館展出猶太人在上海的那些年

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
參觀民眾正在看展。（博物館提供）
參觀民眾正在看展。（博物館提供）

洛杉磯大屠殺博物館（Holocaust Museum LA）即日起到8月15日，展出猶太人在上海鮮為人知的故事，並通過博物館的文物收藏、及上海猶太家庭出借的文物，讓那段故事重現。

二戰時期在許多地方都淪為戰場的情況下，對成千上萬絶望的人們來說，上海變成是最後淨土，尤其是對於飽受納粹德國暴力迫害的猶太人更是這樣。當時許多地區都對猶太人實行入境限制，但上海沒有。當年的上海同時住著來自英國、法國、美國、俄羅斯等國的居民，接納著各式多元文化， 也很快的接納了猶太難民們的到來。

該館的教育和展覽副會長（VP of Education and Exhibits ）格斯勒（Jordanna Gessler ）表示，這次展覽的契機，是因為收到幾位來自上海的猶太家庭的橄欖枝， 在幾番溝通後，也陸續借到不少相關文物，進而有了這次的展覽，得以讓民眾了解在二戰時期及之後的上海日據時期的猶太人處境。

她說猶太人在中國的歷史，最早可追溯到絲綢之路時期，之後他們在中國落地生根，許多猶太人在二戰時期能順利逃脫到上海，也多虧這些家庭對他們伸出援手。

這項於 4 月 24 日開始展出的展覽，重點介紹五個家庭在上海的經歷：Medavoy、Maimann、Kolber、Friedmann 和 Millettt ；還展示了從 Skirball 文化中心借來的圓頂小帽 (Kippah)。展出的家庭文物包括集中營的明信片、用中文書寫的 ketubah（猶太婚姻契約），以及繡有大衛之星和梅花花環的塔利特（祈禱披肩），與當時屢獲殊榮的攝影記者羅斯坦（Rothstein）於 1946 年為聯合國拍攝的上海的猶太社區。其中有許多照片傳達了絕望、失落和避難所的多方面故事。

博物館將會根據這次展覽舉辦多個線上座談，包括 5 月 5 日與出生於上海的國際知名鋼琴家和作家迪希特 (Misha Dichter) 的演講； 5 月 25 日與羅斯坦（Arthur Rothstein） 的女兒賽根（Ann Rothstein Segan）的談話； 7 月 7 日與出生於上海的著名法律學者、哈佛法學教授翠比（ Lawrence Tribe ）舉辦的線上座談會。

這次展覽由華美銀行（East West Bank）贊助，若想了解更多關於展覽的信息，可訪問 http://holocaustmuseumla。org/。

猶太在上海日據時期的通行站。（博物館提供）
猶太在上海日據時期的通行站。（博物館提供）
參觀民眾正在看展。（博物館提供）
參觀民眾正在看展。（博物館提供）

猶太 博物館 納粹

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