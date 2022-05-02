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被害人戴名錶 洛市劫匪緊追不捨 甚至店內開槍行搶

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
被害人戴著一塊名貴的手錶，嫌疑人跟踪男子進入服裝店，當場開了六槍。（監控截屏）
被害人戴著一塊名貴的手錶，嫌疑人跟踪男子進入服裝店，當場開了六槍。（監控截屏）

警方日前宣布逮捕一名 22 歲的男子，該男子在洛杉磯市梅爾羅斯區（Melrose District）夥同另兩名嫌疑人持槍搶劫。案發時，被害人戴著一塊名貴的手錶，嫌疑人跟踪男子進入商場，當場開了六槍，所幸沒有人員傷亡。

影音來源：LAPD／記者邵敏後製

據洛杉磯市警察局（LAPD）稱，被害人於 4 月 10 日下午 6 時左右，離開位於梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）的一家服裝店，此時他注意到兩名嫌疑男子從附近的一條小巷中走出。

被害人手上當時戴著一塊昂貴的手錶，他感覺這兩名嫌疑男子一直不懷好意地盯著他，就迅速跑回服裝店內。沒想到兩名嫌疑人追著被害人進入商店，並當場開了六槍，所幸沒有人被擊中，之後他們躲進第三名嫌疑人駕駛的車輛逃離現場。

4 月 18 日下午 4時左右，警方找到 22 歲的洛市居民 Jamario Kevin Ray，並搜查他的住所。Ray因涉嫌使用致命武器襲擊被逮捕，他在被捕時持有違反假釋的令狀，現已被關押，不得保釋。

槍擊案第二名嫌疑人被描述為 20 多歲的男子，身高約六呎，體重在 170 至 190 磅之間，身穿深藍色連帽運動衫、灰色褲子和黑色鞋子。沒有第三名嫌疑人的體貌特徵描述。

任何有槍擊事件信息的人，都可以致電 213-486-6840 聯繫 LAPD 探員 Alonzo 和 Mrakich，非工作時間或週末可致電 877-527-3247，匿名提示可撥打滅罪熱線 800-222-8477， 或在 lacrimestoppers.org 在線提交。

4 月 10 日下午 ，兩名嫌疑男子從洛市Melrose District附近一...
4 月 10 日下午 ，兩名嫌疑男子從洛市Melrose District附近一條小巷中走出。（監控截屏）

洛杉磯 槍擊 警察

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