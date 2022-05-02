洛縣警察協會及洛機場治安人員協會支持洛縣警長連任

洛縣警局員警組成洛杉磯縣警察協會(ALADS)，洛杉磯機場治安人員協會(LAAPOA)支持洛杉磯縣警局長維拉紐瓦連任。（洛杉磯縣警察局）

洛杉磯 縣警察協會(ALADS)、洛杉磯機場 治安人員協會(LAAPOA)日前宣布，為洛縣 警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）連任競選背書。

ALADS理事會發布聲明表示，針對協會會員的問卷調查顯示，有86%的會員支持維拉紐瓦，因為理事會的決定深受成員意見的影響。警長支持率高，主要是整個疫情期間，他對執法人員的支持。理事會希望與維拉紐瓦警長和所有的社區伙伴合作，共同應對2022年及以後的挑戰。

洛杉磯機場治安人員協會(LAAPOA)理事會也一致投票支持維拉紐瓦連任。 LAAPOA主席Marshall McClain表示，維拉紐瓦以壓倒性優勢，獲得洛縣選民支持，他一直是法律和秩序的擁護者，他比以前的任何一位警長都更容易接近，他定期主持里民大會，直接聽取人民意見，而不是來自那些不真正代表人民的團體。

維拉紐瓦警長堅持自己的信念，敢於對強權說真話，無論支持罷免洛縣地區檢察長賈斯康，還是呼籲洛杉磯縣政委員取消對執法人員的經費刪減等。這場選戰的結果將會影響洛縣的所有執法部門。