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佳音社慶祝母親節 慈母手中線線上舉行

記者張庭瑜/洛杉磯報導
參與觀眾欣賞表演。（記者張庭瑜／攝影）
參與觀眾欣賞表演。（記者張庭瑜／攝影）

母親節將來臨，佳音社 5 月 1日（周日）晚上7點半於線上舉辦第31屆母親節活動「 慈母手中線」，與大家共慶母親節。這也是佳音社第二年舉辦線上活動，讓各地的母親都能以更輕鬆的方式參與，觀賞這次的活動表演。

佳音社從1989年開始定期舉辦「 慈母手中線」母親節活動，但因疫情的關係，今年是第二年轉為線上舉辦。佳音社社長鄒王見山表示，改為線上比較困難的部分是技術問題， 但透過這種方式收看的觀眾更為廣闊， 不再受地域限制，觀眾包括來自台北、東岸、夏威夷、德州等不同的地區。

這次線上活動包括幾位被表揚的母親的故事、芭蕾舞表演、歌唱、 朗誦表演、 園藝小訣竅，抽獎活動及佳音社成員們自導自演的微電影「 春暉」。精彩的活動表演讓這次活動絲毫不遜色於實體活動，讓參與的觀眾看得十分開心。

今年由佳音社選出來表揚的幾位非凡母親，分別為余林琳，侯昆生及鄭靜。 三位背景各不相同但最能體現出不同層面的母愛，而佳音社這次為了三位母親分別拍攝了幾段短片，從她們對家庭，孩子做出什麼樣的犧牲和貢獻，做出全面的剖析，也讓觀看民眾更了解他們生活中不易的一面。

洛杉磯世界日報社長于趾琴，也透過書信向觀眾表達對母親節的祝褔。她說不管是傳統型的守護型媽媽，還是現代開放型的媽媽，媽媽永遠都把最好的留給子女，母愛永遠都是那唯一不變的永恆力量，希望大家都能在不僅是母親節的時候，用心陪伴媽媽。

鄒王見山則說，歷屆的 「慈母手中線」活動之所以能夠順利成功舉辦，都要感謝社會各界的贊助和支持，才能讓活動延續進行， 今年的活動也靠大家踴躍報名，才能讓活動進行順利。 她並希望這次在線上播放的自導自演的自製微電影，也能鼓勵到更多有興趣、有才華的人加入他們服務華人社區的行列。

小朋友朗頌母親節的詩。（記者張庭瑜／攝影）
小朋友朗頌母親節的詩。（記者張庭瑜／攝影）

母親節 電影 德州

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