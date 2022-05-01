上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

經過一路的奔波，薛良權終於回到洛杉磯。（薛良權提供）

上海疫情成為全球華人關注的焦點，自3月底封城 至今大部分市民仍居家防疫。南加有華人在全面封城前的三個小時逃離這座城市，期間經歷打車難、找不到機場 巴士、摔跤、被拒登機等一路的艱辛，終於在最後一刻坐上飛回洛杉磯 的航班。

美國新錦達律師事務所的創始人和主任薛良權律師，今年年初回國探親，3月31日那天他仍在上海松江一家酒店隔離，直至晚上9時，他正式被解除隔離。那個時候，上海浦東早在幾天前就已封城，浦西也將在接下來的三個小時後正式進入封城狀態，如何在最後的時間離開這個城市，踏上回美之路，對薛良權來說異常艱辛。

「我是在3月31日訂了第二天從上海飛洛杉磯的機票，因為不到隔離最後一刻，我不知道自己能不能離開酒店，萬一核酸檢查有問題呢？」訂了機票的薛良權並不確定是否能成功離開上海，「我必須在午夜12時前離開浦西，到達浦東機場，如果過了這個時間點，浦西封城了，我就無法再出行。」按照當時上海的防疫政策，身在浦西的薛良權只有一個途徑，坐唯一的機場大巴從虹橋樞紐趕到浦東國際機場，因為出租車、私家車已不能在浦東、浦西之間通行。

首先，薛良權要想辦法先從酒店趕到虹橋樞紐，晚上9時30分，他走出酒店，卻發現路上已經沒有車了，「那時很慘，雖然我在上海有親戚朋友，但他們都已居家隔離，不可能送我去機場。網約私家車也早就停了，我打了很多出租車公司的電話都沒有人接。」就在薛良權幾乎絕望的時候，有一個號碼終於撥通了，電話那頭的司機說他馬上也要回家隔離，但可以最後接這一單，這讓薛良權絕處逢生。

從酒店一路前往虹橋樞紐的路上，黑夜中的城市空蕩蕩的，失去了往日繁華，薛良權回憶說，一路幾乎沒有車，很多道路被封，他們輾轉多條小路，終於到達虹橋樞紐。這個時候已經深夜11時多，離浦西封城不到一個小時，能不能趕上末班車，薛良權心裡根本就沒有底，「虹橋樞紐非常大，連接著地鐵、火車、機場，但我們在外面沒有看到一輛車，司機也不知道該把我放在哪裡，他說要馬上離開，趕在12點之前回到家，否則他連家都回不去了，我很理解。」

薛良權一路拖著沉重的行李，跑遍整個虹橋樞紐的外圍，很多門已經封了，他看到一些工作人員出來，就上前詢問如何進去，但得到的答案是不能再進去，門都已經關了。「最後有個師傅告訴我，有一家酒店的門與機場的門是相通的，可以試試能不能從酒店進去，」薛良權再次找到幸運的救命稻草，他發現酒店的門真的開著，並由此進入虹橋樞紐。

在諾大的虹橋樞紐裡面，薛良權走了很多路，問了不少人，終於找到機場一線大巴所在的候車室，這時已接近午夜12時。候車室裡擠滿了人，大家都在等最後的這班車，薛良權說，「很多人離開上海的航班都是幾天後的，但他們提前來到候車室等著，因為過了今天，這些人可能就出不來了。」

3月31日午夜12時，末班車準時出發，薛良權跟隨人流擠上大巴，他不小心摔了一跤，「人很滿，車上行李也很滿，所有人都有逃亡的感覺。」到了浦東國際機場後，薛良權說自己還是沒有安全感，萬一航班熔斷取消怎麼辦，當時登上飛機還需兩個條件，一是疫苗接種證明，另一個是24小時內的核酸證明，薛良權兩樣東西都有，但他的核酸證明是中文的。

4月1日早晨6時，東航工作人員拒絕給薛良權辦理登機手續，他將核酸證明現場翻譯成英文，並跑遍機場打印出來，總算成功登機，「這趟航班的中轉地是韓國首爾，工作人員告訴我，如果首爾仁川機場不認可這份檢測報告，我還是會被遣返到上海。」所幸，到達中轉機場後，韓亞航空值機人員沒有為難，薛良權終於坐上飛往洛杉磯的飛機，他說，「在那一刻，我的心才定了下來，終於可以回到美國了。」

4月1日開始，上海全面封城，2500萬市民開始居家防疫，進入此後漫長的隔離期。